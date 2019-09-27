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Восхитительна: 50-летняя Дженнифер Лопес показала стройную фигуру в откровенном наряде

Lite » Мода 27.09.2019 - 18:29
Восхитительна: 50-летняя Дженнифер Лопес показала стройную фигуру в откровенном наряде
Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица представляет свой новый аромат

Дженнифер Лопес порадовала очередным проектом. Теперь звезда представила свой новый аромат. Парфюм, который она презентовала на днях в Нью-Йорке, называется PROMISE. Для его представления в Нью-Йорке певица и актриса постаралась составить по-настоящему запоминающийся образ.

Восхитительна: 50-летняя Дженнифер Лопес показала стройную фигуру в откровенном нарядеВосхитительна: 50-летняя Дженнифер Лопес показала стройную фигуру в откровенном нарядеДженнифер в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/jlo)

Стильный белый костюм составили жакет с короткими рукавами, широким поясом, легкой оборкой на талии и внушительным декольте, которое практически полностью оголяло ее грудь. А также длинная юбка с высоким разрезом, соблазнительно открывающая при ходьбе ноги. Обула звезда с босоножки с ремешками из такого же материала, как пояс. Неброские аксессуары, яркий макияж и роскошная укладка – и образ сияющей дивы готов. Конечно же, звезда получила массу комплиментов от поклонников, которые удивляются вечной молодости Дженнифер.

Восхитительна: 50-летняя Дженнифер Лопес показала стройную фигуру в откровенном нарядеДженнифер на презентации аромата (фото: instagram.com/jlo)

Сама Лопес написала длинное послание, восхищаясь своей новинкой и предлагая всем, кто в Нью-Йорке, ее купить, пока она есть. На рекламном постере она предстала в еще более обнаженном виде – звезда надела блестящее боди.

Восхитительна: 50-летняя Дженнифер Лопес показала стройную фигуру в откровенном нарядеДженнифер Лопес и Шакира (фото: instagram.com/jlo)

Еще одна новость от Джей Ло – вместе с Шакирой она выступит на Super Bowl 2020, игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги пройдет 2 февраля (к слову, в день рождения колумбийской певицы). О таком важном событии на своих страницах в Instagram сообщили обе красавицы. И не удивительно: участие в подобном мероприятии – честь для каждого артиста. До этого там успели засветиться Майкл Джексон, Леди Гага, Бритни Спирс, Мадонна и другие.

Также недавно неугомонная Дженнифер приняла участие в показе Versace в качестве модели. Певица продемонстрировала роскошное изумрудное платье и совершенное тело.

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