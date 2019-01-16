"Креативно": Маша Ефросинина в экстравагантном наряде оценила чудеса искусства

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая рассказала о впечатляющих красотах современного "Лувра" в Абу-Даби

Популярная телеведущая Маша Ефросинина сходила в "Лувр", расположенный в Абу-Даби, и рассказала подписчикам о воих впечатлениях. Об этом она написала на странице в Instagram.

Для выхода в свет она выбрала экстравагантный черно-белый комбинезон с перьевой отделкой по низу брюк. Дополнили ансамбль стильные солнечные очки и черные мюли с белыми вкраплениями, а также оригинальные серьги.

Заменитость восхитил тот факт, что в музее могут сочетаться как классические произведения искусства, так и современные достижения.

"Лувр всегда ассоциировался у меня с Парижем и чем-то очень монументально историческим! Когда мы с Наной однажды потерялись там в одном из залов с испанской живописью, нам прям "запахло" средневековьем и какой-то ветхостью, ну, и охранником немного, который храпел в темном углу... Лувр в Абу Даби представляет собой чудо архитектурного искусства - современное здание, очень просторное ( или, как говорят, "с воздухом"), изящное и легкое... С фантастическим куполом, выглядящим как плетение и символизирующем единение арабского мира! Все очень современно, прям очень... Но, как ни странно, статуи египетских фараонов, работы Да Винчи, Клода Моне и Уистлера вписались в современный Лувр, как родные", - отметила восхищенная звезда.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

В сториз она показала, как вместе с сыном рассматривает экспозиции и поделилась впечатляющими данными о необычном аналоге знаменитого парижского музея.

"Очень красивый Лувр в Абу-Даби. Его архитектурный замысел – арабская деревня под куполом. Купол этот – совершенное произведение искусства – ночью он светится на весь город как космическая сфера! Днем защищает музей от солнца! На постройку музея ушло 8 лет и 500 000 000 доллааров!" - поделилась ведущая впечатляющими фактами.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонников Маши больше, чем сведения об арабском "Лувре" впечатлил образ знаменитости. Кто-то назвал его экстравагантным, но нашлись и те, кто посчитал безвкусным.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Вы классная и одежда интересная и креативная", "Классный костюм", "Экстравагантный наряд, Вам к лицу", "Великолепная Маша", "Костюм вызывает смешанные чувства - больше неприятные...", "Вау", - делились своим мнение комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что Маша Ефросинина в синем платье-вышиванке вызвала волну комплиментов у поклонников, которые по достоинству оценили ее наряд.

Ранее Маша Ефросинина надела яркое цветастое платье-накидку, дополнив образ соломенной шляпокой и отправилась на прогулку к океану.

К слову, Маша Ефросинина поведала о самом лучшем дне в ее жизни, вызвавшем у будущей звезды слезы радости на глазах.

Видео: РБК-Украина