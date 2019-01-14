"Раскрашивайте моменты": Ефросинина восхитила ярким образом на отдыхе

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая с семьей отдыхает в Эмиратах

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина, которая с юмором ответила хейтерам, куда "пропала" ее дочь, порадовала поклонников красочным снимком с отдыха. Звезда вместе с мужем и детьми проводит каникулы на острове Зайя Нураи в ОАЭ и делится отпускными кадрами в Instagram.

На фото Маша запечатлена в ярком длинном платье с геометрическими узорами, а также соломенной шляпке и солнцезащитных очках. Ведущая счастливо улыбается, а на заднем плане видно гамак, пальмы и кусочек океана.

"Раскрашивайте моменты", - подписала снимок Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Пользователи сети восхитились подобным нарядом звезды и поблагодарили ее за красивое фото.

"Красивое платье!";

"Яка ж ви красива";

"Как красиво!";

"Наряд как из фильма МАСКА!!! Классс!!!";

"Очень яркий и красивый наряд как и вы";

"Вы очень красивая и стильная женщина!!!";

"Просто хочется сказать спасибо за красивое и красочное фото с отпуска, а то как-то жопы знаменитостей достали, приятного вам отдыха", - пишут подписчики в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что ранее Ефросинина рассказала о лучшем дне в ее жизни. Ведущая призналась, что самый счастливый день в ее жизни был в детстве, но вместо счастья она горько рыдала.

До этого телеведущая поделилась секретами идеальной фигуры после праздников.

Видео: РБК-Украина