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"Креативно": Маша Єфросиніна в екстравагантному вбранні оцінила чудеса мистецтва

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.01.2019 - 00:05
"Креативно": Маша Єфросиніна в екстравагантному вбранні оцінила чудеса мистецтва
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча розповіла про вражаючу красу сучасного "Лувру" в Абу-Дабі

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна сходила в "Лувр", розташований у Абу-Дабі, і розповіла підписникам про свої враженнях. Про це вона написала на сторінці в Instagram.

Для виходу в світ вона вибрала екстравагантний чорно-білий комбінезон,  оздоблений пір'ям по низу штанів. Доповнили ансамбль стильні сонячні окуляри і чорні мюли з білими вкрапленнями, а також оригінальні сережки.

Заменитость захопив той факт, що в музеї можуть поєднуватися як класичні твори мистецтва, так і сучасні досягнення.

"Лувр завжди асоціювався в мене з Парижем і чимось дуже монументально історичним! Коли ми з Наною якось загубилися там в одному з залів з іспанської живописом, нам прям "запахло" середньовіччям і якоюсь старістю, ну, і охоронцем небагато, який хропів у темному кутку... Лувр в Абу-Дабі являє собою чудо архітектурного мистецтва - сучасна будівля, дуже простора (або, як кажуть, "з повітрям"), витончена і легка... З фантастичним куполом, що виглядає як плетіння і символізує єднання арабського світу! Все дуже сучасно, прямо дуже... Але, як не дивно, статуї єгипетських фараонів, роботи Да Вінчі, Клода Моне та Уістлера вписалися в сучасний Лувр, як рідні", - зазначила захоплена зірка.

&quot;Креативно&quot;: Маша Єфросиніна в екстравагантному вбранні оцінила чудеса мистецтва

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

У сторіз вона показала, як разом з сином розглядає експозиції і поділилася вражаючими даними про незвичайний аналог знаменитого паризького музею.

&quot;Креативно&quot;: Маша Єфросиніна в екстравагантному вбранні оцінила чудеса мистецтва

"Дуже красивий Лувр в Абу-Дабі. Його архітектурний задум – арабське село під куполом. Купол цей – досконалий витвір мистецтва – вночі він світиться на все місто як космічна сфера! Вдень захищає музей від сонця! На побудову музею пішло 8 років і 500 000 000 доллааров!" - поділилася ведуча вражаючими фактами.

&quot;Креативно&quot;: Маша Єфросиніна в екстравагантному вбранні оцінила чудеса мистецтва

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальників Маші більше, ніж відомості про арабський "Лувр" вразив образ знаменитості. Хтось назвав його екстравагантним, але знайшлися й ті, хто вважав позбавленим смаку.

&quot;Креативно&quot;: Маша Єфросиніна в екстравагантному вбранні оцінила чудеса мистецтва

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Ви класна і одяг цікава і креативна", "Класний костюм", "Екстравагантний наряд, Вам до лиця", "Чудова Маша", "Костюм викликає змішані почуття - більше неприємні...", "Вау", - ділилися своїми думками коментаторів.

&quot;Креативно&quot;: Маша Єфросиніна в екстравагантному вбранні оцінила чудеса мистецтва

&quot;Креативно&quot;: Маша Єфросиніна в екстравагантному вбранні оцінила чудеса мистецтва

&quot;Креативно&quot;: Маша Єфросиніна в екстравагантному вбранні оцінила чудеса мистецтва

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна в синій сукні-вишиванці викликала хвилю компліментів у шанувальників, які по достоїнству оцінили її вбрання.

Раніше Маша Єфросиніна надягла яскраву квітчасту сукню-накидку, доповнивши образ солом'яним капелюшком і вирушила на прогулянку до океану.

До речі, Маша Єфросиніна повідала про найкращий день в її житті, що викликав у майбутньої зірки сльози радості на очах.

Відео: РБК-Україна

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