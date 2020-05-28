Красный - к лицу: Катя Осадчая в мини-платье показала стильный повседневный образ

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая выбрала "классику" - сочетание черного и красного

Катя Осадчая, как и многие другие украинские селебритис, постепенно возвращается в трудовые будни. Телеведущая снимает новые выпуски программы “Светская жизнь”. И теперь уже не только в студии, а также с локаций под открытым небом. Кроме того, рабочие будни также подарили Осадчей возможность чаще показываться перед фолловерами в стильных образах.

На своей инстаграм-страничке Осадчая опубликовала парочку новых фото. Правда, теледива не уточнила, где именно были сделаны эти кадры. В геометках лишь указано - Киевская область.

При этом на фото Осадчая позирует на фоне кирпичной стены. Рядом - множество воздушных шариков белого и золотого оттенков.

“І буде новий день і будуть знову свята”, - загадочно подписала новый пост Катя.

Фото: instagram.com/kosadcha

Конечно же, отдельного внимания заслуживает новый образ телеведущей. В кадре она позирует в мини-платье черного цвета, которое обильно украшено мелким цветочным принтом. Подол платья также дополнительно декорирован объемными воланами. Рассмотреть платье полностью нельзя, так как образ довершает красная куртка на запах. Куртка-пальто декорирована оригинальным белым платком на груди.

Волосы телеведущая собрала в практичный гладкий хвост. А вот на лице - ни капли макияжа. Катя Осадчая решила предстать в своей естественной красоте.

Фото: instagram.com/kosadcha

Тем временем поклонники телеведущей поспешили оставить отзывы под ее новыми фото:

Ну така гарна!

Катю, ви чарівна. Коли будуть новинки у "світському житті" про Тіну і Балана? Дуже чекаємо на кліп.

Красный цвет бомба, Катюша, тебе очень идет!

По-любому все будет хорошо!!

Вам личать кульки і червоний.

Все буде добре, серденько! Добраніч.

Очень сильно Красивая!

Чарівна красуня!

Всегда будет новый день и главное, чтобы каждый новый день был лучшим, чем прошлый.

Красуня і розумниця!

А до этого Осадчая опубликовала архивное фото, на котором позирует в компании с Машей Ефросининой. 25 мая телеведущей исполнился 41 год. Ефросинину просто таки засыпали поздравлениями. И Осадчая - не исключение!

Маша Ефросинина и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

“Марія, з твоїм днем!!!! З Днем народження. Ти приклад того, як в будь якій ситуації не зупинятися, як знаходити внутрішню мотивацію і як ганяти себе і займатися так старанно спортом :) будь здоровою і обов‘язково щасливою! Нехай і в цих не простих умовах, свято буде!!!” - писала тогда Осадчая.

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов очаровали весенними кадрами с сыном.

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Автор: Lite