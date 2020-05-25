Поймали мальчика, будет наш: Осадчая и Горбунов очаровали весенними кадрами с сыном

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Несмотря на пасмурную погоду, семейство отлично провело время на природе

Карантин еще продолжается, но благодаря послаблениям некоторые работники культуры уже возвращаются к трудовым будням - так, Катя Осадчая снова приступила к активным съемкам программы “Светская жизнь”. Первый выпуск сделали по правилам социального дистанцирования, ведь снимали на просторах Музея народной архитектуры и быта в Пирогово в Киеве. А выходные телеведущая проводит с мужем Юрием Горбуновым и сыночком Иваном, стараясь по возможности выбраться на природу.

Даже прохладная и пасмурная погода не помешала семейству выбраться на прогулку. На своих страничках в соцсетях Катя и Юрий поделились атмосферными кадрами, сделанными возле своего загородного дома и на живописном цветущем поле неподалеку.

Осадчая выбрала для прогулки штаны-кюлоты молочного цвета, кроссовки и короткое пальто песочного оттенка. По своему обыкновению, дома звезда обошлась без макияжа, а волосы собрала в простой хвост. Ведущая позировала с букетиком цветов, счастливо улыбаясь.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Perfect Sunday! А як пройшла ваша неділя?" - поинтересовалась Катерина.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Горбунов же поделился нежным фото с супругой, которая целует его в щеку.

Также шоумен очаровал семейным фото, на котором он подхватил 3-летнего Ивана на руки, а Катя стоит рядом.

"Хлопця піймали на дорозі! Буде наш!" - пошутил Юрий.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники порадовались за пару и оставили им много теплых отзывов.

Треба Вам, Катруся, ще дівчинку піймати! Ви така гарна пара!!!

А дівчат?

Так,циганські прийоми завжди працюють

радію по доброму вашому щастю

Ви дуже гарні,натуральна, без мейкапу.

Ви чудова!!!!

Класно

Дуже гарна щаслива сім'я,захоплююсь вами

Юрко, пора подстригаться

Ой.. Милашки

Какая вы прекрасная пара!

Чудові)

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов заинтриговали совместной съемкой с народным колоритом.

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Автор: Марина Настевич