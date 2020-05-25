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Поймали мальчика, будет наш: Осадчая и Горбунов очаровали весенними кадрами с сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.05.2020 - 09:46
Поймали мальчика, будет наш: Осадчая и Горбунов очаровали весенними кадрами с сыном
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Несмотря на пасмурную погоду, семейство отлично провело время на природе

Карантин еще продолжается, но благодаря послаблениям некоторые работники культуры уже возвращаются к трудовым будням - так, Катя Осадчая снова приступила к активным съемкам программы “Светская жизнь”. Первый выпуск сделали по правилам социального дистанцирования, ведь снимали на просторах Музея народной архитектуры и быта в Пирогово в Киеве. А выходные телеведущая проводит с мужем Юрием Горбуновым и сыночком Иваном, стараясь по возможности выбраться на природу.

Даже прохладная и пасмурная погода не помешала семейству выбраться на прогулку. На своих страничках в соцсетях Катя и Юрий поделились атмосферными кадрами, сделанными возле своего загородного дома и на живописном цветущем поле неподалеку.

Осадчая выбрала для прогулки штаны-кюлоты молочного цвета, кроссовки и короткое пальто песочного оттенка. По своему обыкновению, дома звезда обошлась без макияжа, а волосы собрала в простой хвост. Ведущая позировала с букетиком цветов, счастливо улыбаясь.

Поймали мальчика, будет наш: Осадчая и Горбунов очаровали весенними кадрами с сыном

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Perfect Sunday! А як пройшла ваша неділя?" - поинтересовалась Катерина.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Горбунов же поделился нежным фото с супругой, которая целует его в щеку.

Поймали мальчика, будет наш: Осадчая и Горбунов очаровали весенними кадрами с сыномПоймали мальчика, будет наш: Осадчая и Горбунов очаровали весенними кадрами с сыном

Также шоумен очаровал семейным фото, на котором он подхватил 3-летнего Ивана на руки, а Катя стоит рядом.

"Хлопця піймали на дорозі! Буде наш!" - пошутил Юрий.

Поймали мальчика, будет наш: Осадчая и Горбунов очаровали весенними кадрами с сыном

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном (instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники порадовались за пару и оставили им много теплых отзывов.

  • Треба Вам, Катруся, ще дівчинку піймати! Ви така гарна пара!!!
  • А дівчат?
  • Так,циганські прийоми завжди працюють
  • радію по доброму вашому щастю
  • Ви дуже гарні,натуральна, без мейкапу.
  • Ви чудова!!!!
  • Класно
  • Дуже гарна щаслива сім'я,захоплююсь вами
  • Юрко, пора подстригаться
  • Ой.. Милашки
  • Какая вы прекрасная пара!
  • Чудові)

Поймали мальчика, будет наш: Осадчая и Горбунов очаровали весенними кадрами с сыном

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов заинтриговали совместной съемкой с народным колоритом.

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Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбуновсын
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