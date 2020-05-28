Червоний - дуже личить: Катя Осадча в міні-сукні показала стильний повсякденний образ

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча вибрала "класику" - поєднання чорного і червоного

Катя Осадча, як і багато інших українських селебрітіс, поступово повертається в трудові будні. Телеведуча знімає нові випуски програми "Світське життя". І тепер вже не тільки в студії, а також з локацій під відкритим небом. Крім того, робочі будні також подарували Осадчій можливість частіше показуватися перед фоловерами у стильних образах.

На своїй instagram-сторінці Осадча опублікувала декілька нових фото. Правда, теледіва не уточнила, де саме були зроблені ці кадри. У геомітках лише вказано - Київська область.

При цьому на фото Осадча позує на тлі цегляної стіни. Поруч - безліч повітряних кульок білого і золотого відтінків.

"І буде новий день і будуть знову свята", - загадково підписала новий пост Катя.

Фото: instagram.com/kosadcha

Звичайно ж, окремої уваги заслуговує новий образ телеведучої. У кадрі вона позує в міні-сукні чорного кольору, яка рясно прикрашена дрібним квітковим принтом. Поділ сукні також додатково декорований об'ємними воланами. Розглянути сукню повністю не можна, так як образ довершує червона куртка на запах. Куртка-пальто оздоблена оригінальною білою хусткою на грудях.

Волосся телеведуча зібрала в практичний гладкий хвіст. А от на обличчі - ні краплі макіяжу. Катя Осадча вирішила з'явитися в своїй природній красі.

Фото: instagram.com/kosadcha

Тим часом шанувальники телеведучої поспішили залишити відгук під її новими фото:

Ну така гарна!

Катю, ви чарівна. Коли будуть новинки у "світському житті" про Тіну і Балана? Дуже чекаємо на кліп.

Червоний колір бомба, Катюша, тобі дуже йде!

По-любому все буде добре!!

Вам личать кульки і червоний.

Все буде добре, серденько! Добраніч.

Дуже Красива!

Чарівна красуня!

Завжди буде новий день і головне, щоб кожен новий день був кращим, ніж минулий.

Красуня і розумниця!

А до цього Осадча опублікувала архівне фото, на якому позує в компанії з Машею Єфросиніною. 25 травня телеведучої виповнився 41 рік. Єфросиніну просто таки засипали привітаннями. І Осадча - не виняток!

Маша Єфросиніна та Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

“Марія, з твоїм днем!!!! З Днем народження. Ти приклад того, як в будь якій ситуації не зупинятися, як знаходити внутрішню мотивацію і як ганяти собі і займатися так старанно спортом :) будь здоровою і обов'язково щасливою! Нехай і в цих не простих умовах, свято буде!!!" - писала тоді Осадча.

Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов зачарували весняними кадрами з сином.

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Автор: Lite