Красивые и влюбленные: Холостяк 9 поделился нежными постельными фото с любимой

Вот уже год прошел с финала 9 сезона шоу Холостяк - а его главный герой Никита Добрынин и его избранница Дария Квиткова все еще вместе и очень счастливы. Эта пара сломала все стереотипы о проекте и доказала, что на нем возможно встретить свою половинку и построить надежные и гармоничные отношения. В честь годовщины девушка сделала откровенное признание, а также заинтриговала сообщением о том, что они с любимым отправляются в теплые края - куда именно, она решила пока не раскрывать.

Новую неделю Даша и Никита решили начать "правильно" - влюбленные устроили невероятно нежную и романтичную фотосессию, в том числе и с постельными кадрами. Ее результатами они оба поделились на своих страничках в Instagram.

Так, Добрынин показал, как фотографирует любимую, которая лежит в кровати, а также совместный снимок в обнимку в постели.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Очень важно правильно начать свою неделю. Всем тепла и любви. Ставь в комментариях огонь и сердечко, чтоб согреть этот день", - прокомментировал экс-Холостяк.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Квиткова же выложила целую серию чувственных кадров с возлюбленным, которую подписала "Моменты о нас...Такие красивые фотокарточки,

даже не могу выбрать".

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Подписчики поспешили оставить свои умиленные отзывы этой красивой паре, желая влюбленным оставаться такими же счастливыми.

Очень красивые!!!

Ви ідеально підходите один одному

Всё фото из серии шикарны!!! Фотограф Так все прочувствовал)) у него лучшие фото. Вы как всегда прекрасная пара, такие мимими

Как клево, Дааааш

Изумительные фото.

Даша, вы явно лидер этой пары. тот случай, когда интересен был не холостяк, а конкурсантка

Ваууу, дуже гарні фото

Как вы похожи, очень красивая пара!) тюфу тюфу чтобы не сглазить

Дуже гарні, ніжні

прекрасная пара. вы вдохновляете

Очень очень красивые

Смотришь на вас и глаз радуется

Потрясающая серия!

Крутые и атмосферные фото! Очень красивые

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, что Холостяк 9 Никита Добрынин и Дарья Квиткова устроили эффектную фотосессию в стиле "мистер и миссис Смит".