Красивые и влюбленные: Холостяк 9 поделился нежными постельными фото с любимой

Парочка порадовала поклонников романтичными кадрами
Вот уже год прошел с финала 9 сезона шоу Холостяк - а его главный герой Никита Добрынин и его избранница Дария Квиткова все еще вместе и очень счастливы. Эта пара сломала все стереотипы о проекте и доказала, что на нем возможно встретить свою половинку и построить надежные и гармоничные отношения. В честь годовщины девушка сделала откровенное признание, а также заинтриговала сообщением о том, что они с любимым отправляются в теплые края - куда именно, она решила пока не раскрывать.
Новую неделю Даша и Никита решили начать "правильно" - влюбленные устроили невероятно нежную и романтичную фотосессию, в том числе и с постельными кадрами. Ее результатами они оба поделились на своих страничках в Instagram.
Так, Добрынин показал, как фотографирует любимую, которая лежит в кровати, а также совместный снимок в обнимку в постели.
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)
"Очень важно правильно начать свою неделю. Всем тепла и любви. Ставь в комментариях огонь и сердечко, чтоб согреть этот день", - прокомментировал экс-Холостяк.
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)
Квиткова же выложила целую серию чувственных кадров с возлюбленным, которую подписала "Моменты о нас...Такие красивые фотокарточки,
даже не могу выбрать".
Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)
Подписчики поспешили оставить свои умиленные отзывы этой красивой паре, желая влюбленным оставаться такими же счастливыми.
Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)
Напомним, что Холостяк 9 Никита Добрынин и Дарья Квиткова устроили эффектную фотосессию в стиле "мистер и миссис Смит".