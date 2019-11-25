Красиві та закохані: Холостяк 9 поділився ніжними постільними фото з коханою

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Парочка порадувала шанувальників романтичними кадрами

Ось вже рік пройшов з фіналу 9 сезону шоу Холостяк - а його головний герой Микита Добринін і його обраниця Дарія Квіткова все ще разом і дуже щасливі. Ця пара зламала всі стереотипи про проект і довела, що на ньому можливо зустріти свою половинку і побудувати надійні, гармонійні стосунки. На честь річниці дівчина зробила відверте зізнання, а також заінтригувала повідомленням про те, що вони з коханим відправляються в теплі краї - куди саме, вона вирішила поки не розкривати.

Новий тиждень Даша і Микита вирішили почати "правильно" - закохані влаштували неймовірно ніжну й романтичну фотосесію, в тому числі і з постільними кадрами. Її результатами вони обидва поділилися на своїх сторінках в Instagram.

Так, Добринін показав, як фотографує кохану, яка лежить у ліжку, а також спільний знімок в обіймах у ліжку.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Дуже важливо правильно почати свій тиждень. Всім тепла і любові. Став в коментарях вогонь і сердечко, щоб зігріти цей день", - прокоментував екс-Холостяк.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Квіткова ж виклала цілу серію чуттєвих кадрів з коханим, яку підписала "Моменти про нас...Такі гарні фотокартки, навіть не можу вибрати".

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Підписники поспішили залишити свої розчулені відгуки цій красивій парі, бажаючи закоханим залишатися такими ж щасливими.

Дуже красиві!!!

Ви ідеально підходите один одному

Всі фото з серії шикарні!!! Фотограф Так усе відчув)) у нього кращі фото. Ви як завжди прекрасна пара, такі мімімі

Як кльово, Дааааш

Дивовижні фото.

Даша, ви явно лідер цієї пари. той випадок, коли цікавий був не холостяк, а конкурсантка

Ваууу, дуже гарні фото

Як ви схожі, дуже красива пара!) тюфу тюфу щоб не наврочити

Дуже гарні, ніжні

прекрасна пара. ви надихаєте

Дуже дуже красиві

Дивишся на вас і око радіє

Приголомшлива серія!

Круті і атмосферні фото! Дуже красиві

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, що Холостяк 9 Микита Добринін і Дарина Квіткова влаштували ефектну фотосесію в стилі "містер і місіс Сміт".