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Красиві та закохані: Холостяк 9 поділився ніжними постільними фото з коханою

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.11.2019 - 14:33
Красиві та закохані: Холостяк 9 поділився ніжними постільними фото з коханою
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Парочка порадувала шанувальників романтичними кадрами

Ось вже рік пройшов з фіналу 9 сезону шоу Холостяк - а його головний герой Микита Добринін і його обраниця Дарія Квіткова все ще разом і дуже щасливі. Ця пара зламала всі стереотипи про проект і довела, що на ньому можливо зустріти свою половинку і побудувати надійні, гармонійні стосунки. На честь річниці дівчина зробила відверте зізнання, а також заінтригувала повідомленням про те, що вони з коханим відправляються в теплі краї - куди саме, вона вирішила поки не розкривати.

Новий тиждень Даша і Микита вирішили почати "правильно" - закохані влаштували неймовірно ніжну й романтичну фотосесію, в тому числі і з постільними кадрами. Її результатами вони обидва поділилися на своїх сторінках в Instagram.

Так, Добринін показав, як фотографує кохану, яка лежить у ліжку, а також спільний знімок в обіймах у ліжку.

Красиві та закохані: Холостяк 9 поділився ніжними постільними фото з коханою

Красиві та закохані: Холостяк 9 поділився ніжними постільними фото з коханою

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Дуже важливо правильно почати свій тиждень. Всім тепла і любові. Став в коментарях вогонь і сердечко, щоб зігріти цей день", - прокоментував екс-Холостяк.

Красиві та закохані: Холостяк 9 поділився ніжними постільними фото з коханою

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Квіткова ж виклала цілу серію чуттєвих кадрів з коханим, яку підписала "Моменти про нас...Такі гарні фотокартки, навіть не можу вибрати".

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Підписники поспішили залишити свої розчулені відгуки цій красивій парі, бажаючи закоханим залишатися такими ж щасливими.

  • Дуже красиві!!!
  • Ви ідеально підходите один одному
  • Всі фото з серії шикарні!!! Фотограф Так усе відчув)) у нього кращі фото. Ви як завжди прекрасна пара, такі мімімі
  • Як кльово, Дааааш
  • Дивовижні фото.
  • Даша, ви явно лідер цієї пари. той випадок, коли цікавий був не холостяк, а конкурсантка
  • Ваууу, дуже гарні фото
  • Як ви схожі, дуже красива пара!) тюфу тюфу щоб не наврочити
  • Дуже гарні, ніжні
  • прекрасна пара. ви надихаєте
  • Дуже дуже красиві
  • Дивишся на вас і око радіє
  • Приголомшлива серія!
  • Круті і атмосферні фото! Дуже красиві

Красиві та закохані: Холостяк 9 поділився ніжними постільними фото з коханою

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, що Холостяк 9 Микита Добринін і Дарина Квіткова влаштували ефектну фотосесію в стилі "містер і місіс Сміт".

"Найщасливіша!" Переможниця Холостяк 9 заінтригувала мережу у річницю з коханим Містер і місіс Сміт: Холостяк 9 з коханою захопили ефектною фотосесією
Новини України ХолостякМикита Добринін
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