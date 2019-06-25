"Красивая, как солнце": Оля Полякова восхитилась новым образом Осадчей

Катя Осадчая продолжает засыпать поклонников фотографиями с Италии, куда украинская телеведущая отправилась несколько дней назад. Напомним, что повод у нее был более, чем уважительный – Осадчая с программой "Світське життя" посетила свадьбу украинской певицы Алины Гросу с ее избранником Александром. Отметим, что пара официально расписалась 1 июня в Москве. Однако отпраздновать пышную свадьбу Алина и Александр решили именно в Италии, а именно – в роскошном особняке в Вероне. На свадьбе также были замечены: Ирина Билык, Дмитрий Коляденко, Виталий Козловский, Павел Зибров с супругой.

Осадчая также была среди гостей. На второй день свадьбы телеведущая с гостями отправились в Венецию, где прошел еще один день съемок.

Примечательно, что в Венеции Осадчая сменила сразу два образа. Поначалу она блистала в воздушном наряде нежно-розового оттенка.

Затем Осадчая примерила яркое желтое платье с асимметрической зоной декольте и юбкой. Образ довершали удобные белоснежные кроссовки, маленькая сумочка через плечо на ремешке-цепочке. Волосы собраны в тугой пучок на затылке. А в ушах – оригинальные серьги в виде раскрывшегося цветка с пестиком.

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

"Я хочу приезжать сюда снова и снова. Венеция, подожди, не уходи под воду, нам надо тебя успеть показать своим внукам", - трогательно пишет Осадчая.

Поклонники Кати пришли в восторг от ее нового образа. При этом свой отзыв даже оставила певицы Оля Полякова и Джамала:

"Очень красиво!" – пишет Джамала.

"О да! Красивая, как солнце", - отмечает Оля Полякова.

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Поклонники Осадчей также засыпали ее комментариями:

"Вы просто невероятно красивая! И Венеция Вам подходит или Вы ей)))"

"Катя, я в восторге от ваших нарядов всегда! Какое платье!"

"Моя любимая Италия... Venice"

"Божественно красивая!"

"Вы прекрасны в прекрасном городе... А зависть - ужасное чувство и я ужжжасно завидую"

"Катюша, у тебя безупречный вкус!"

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Стильная Катя Осадчая в Венеции (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Катя Осадчая показала роскошный летний образ на фоне не менее прекрасного заката в Киеве. Телеведущая показала также фото с мужем и сыночком.