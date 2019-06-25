"Гарна, як сонце": Оля Полякова захопилася новим образом Осадчої

Катя Осадча продовжує засипати шанувальників фотографіями з Італії, куди українська телеведуча відправилася кілька днів тому. Нагадаємо, що привід у неї був більш ніж поважний – Осадча з програмою "Світське життя" відвідала весілля української співачки Аліни Гросу з її обранцем Олександром. Зазначимо, що пара офіційно розписалася 1 червня в Москві. Однак відсвяткувати пишне весілля Аліна та Олександр вирішили саме в Італії, а саме – в розкішному особняку у Вероні. На весіллі також були помічені: Ірина Білик, Дмитро Коляденко, Віталій Козловський, Павло Зібров з дружиною.

Осадча також була серед гостей. На другий день весілля телеведуча з гостями вирушили до Венеції, де пройшов ще один день зйомок.

Примітно, що у Венеції Осадча змінила відразу два образи. Спочатку вона блищала в повітряному вбранні ніжно-рожевого відтінку.

Потім Осадча приміряла яскраву жовту сукню з асиметричною зоною декольте і спідницею. Образ завершували зручні білосніжні кросівки, маленька сумочка через плече на ремінці-ланцюжку. Волосся зібране в тугий пучок на потилиці. А у вухах – оригінальні сережки у вигляді розкритої квітки з товкачем.

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

"Я хочу приїжджати сюди знову і знову. Венеція, почекай, не йди під воду, нам треба тебе встигнути показати своїм онукам", - зворушливо пише Осадча.

Шанувальники Каті прийшли в захват від її нового образу. При цьому свій відгук навіть залишила співачки Оля Полякова та Джамала:

"Дуже красиво!" – пише Джамала.

"О, да! Гарна, як сонце", - зазначає Оля Полякова.

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Шанувальники Осадчої також засипали її коментарями:

"Ви просто неймовірно красива! І Венеція Вам пасує чи Ви їй)))"

"Катя, я в захваті від ваших нарядів завжди! Яке плаття!"

"Моя улюблена Італія... Venice"

"Божественно красива!"

"Ви прекрасні в прекрасному місті... А заздрість - жахливе відчуття і я жахливо заздрю"

"Катюша, у тебе бездоганний смак!"

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Стильна Катя Осадча у Венеції (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча показала розкішний літній образ на тлі не менш прекрасного заходу в Києві. Телеведуча показала також фото з чоловіком і синочком.