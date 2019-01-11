"Красивая пара": Иванка Трамп растрогала сеть редким фото с мужем

Фото: Иванка Трамп с мужем (instagram.com/ivankatrump)

Таким образом дочь президента США поздравила супруга с днем рождения

Старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка успешна не только в карьере, но и в семейной жизни - у нее есть любимый муж Джаред Кушнер и трое детей. Она не так уж часто публикует совместные фото с супругом, но недавно порадовала подписчиков милым семейным снимком.

Таким образом Иванка поздравила любимого с днем рождения - 10 января Джареду исполнилось 38 лет.

На фото дочь американского лидера предстала в облегающем темно-фиолетовом платье с глубоким декольте. Она дополнила образ массивными украшениями, а волосы собрала в пучок. Пара счастливо улыбается, глядя в объектив.

Фото: Иванка Трамп с мужем (instagram.com/ivankatrump)

"Желаю моему другу и любви всей моей жизни счастья. С днем рождения!" - 37-летняя бизнесвумен сопроводила фото трогательным поздравлением.

Пользователи сети также присоединились и оставили Джареду множество хороших пожеланий, а также отметили, что они очень красивая пара и замечательная семья.

Отметим, что Иванка и Джаред вместе с 2009 года и за десять лет у них родилось трое детей - дочка Арабелла Роуз (2011 г.р.), сыновья Джозеф Фредерик (2013 г.р.) и Теодор Джеймс (2016 г.р.).



Фото: Иванка Трамп с детьми (instagram.com/ivankatrump)

Напомним, младшая дочь Дональда Трампа Тиффани впервые вышла в свет с бойфрендом-миллиардером из Нигерии.

Мы также писали о том, что дочь американского президента Иванка Трамп появилась на публике в простом, но при этом стильном образе. Иванка появилась на деловой встрече в черной юбке и сером свитере в ромбики, который был украшен рисунками из пайеток.

А также сообщали, что Мелания Трамп посетила вместе с мужем Ирак и удивила неформальным образом.