"Красивая пара": Иванка Трамп растрогала сеть редким фото с мужем

Таким образом дочь президента США поздравила супруга с днем рождения
Старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка успешна не только в карьере, но и в семейной жизни - у нее есть любимый муж Джаред Кушнер и трое детей. Она не так уж часто публикует совместные фото с супругом, но недавно порадовала подписчиков милым семейным снимком.
Таким образом Иванка поздравила любимого с днем рождения - 10 января Джареду исполнилось 38 лет.
На фото дочь американского лидера предстала в облегающем темно-фиолетовом платье с глубоким декольте. Она дополнила образ массивными украшениями, а волосы собрала в пучок. Пара счастливо улыбается, глядя в объектив.
Фото: Иванка Трамп с мужем (instagram.com/ivankatrump)
"Желаю моему другу и любви всей моей жизни счастья. С днем рождения!" - 37-летняя бизнесвумен сопроводила фото трогательным поздравлением.
Пользователи сети также присоединились и оставили Джареду множество хороших пожеланий, а также отметили, что они очень красивая пара и замечательная семья.
Отметим, что Иванка и Джаред вместе с 2009 года и за десять лет у них родилось трое детей - дочка Арабелла Роуз (2011 г.р.), сыновья Джозеф Фредерик (2013 г.р.) и Теодор Джеймс (2016 г.р.).
Фото: Иванка Трамп с детьми (instagram.com/ivankatrump)
Напомним, младшая дочь Дональда Трампа Тиффани впервые вышла в свет с бойфрендом-миллиардером из Нигерии.
Мы также писали о том, что дочь американского президента Иванка Трамп появилась на публике в простом, но при этом стильном образе. Иванка появилась на деловой встрече в черной юбке и сером свитере в ромбики, который был украшен рисунками из пайеток.
А также сообщали, что Мелания Трамп посетила вместе с мужем Ирак и удивила неформальным образом.