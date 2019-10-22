"Красавица": Настя Каменских порадовала фанов утренним селфи без макияжа

Настя Каменских мастерски подогревает интерес поклонников - певица регулярно делится атмосферными осенними кадрами, романтическими фото с мужем Потапом и показывает свои утренние пробежки. Так, на днях звездные супруги устроили себе активное начало дня и сделали колоритный снимок в тумане. А вот этим утром артистка заинтирговала фанатов, поделившись селфи из аэропорта.

На фото Настя запечатлена без капли макияжа и с растрепанными волосами. Певица позирует в теплом черном пуловере и с кожаной сумкой-бананкой и выглядит немного уставшей. В геолокации она отметила аэропорт "Борисполь", но раскрывать, куда именно отправилась, пока не стала. Отметим, что кадр несколько заблюрен.

"Размазала фотку - красотка", - подписала фото Каменских.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Подписчики восхищаются естественной красотой артистки и интересуются, куда же она летит на этот раз.

Красотка

Куда летим?

Я обожаю вас, вы безумно красива!

Всегда смотрю на Вас и поражаюсь : вот создаёт же Бог идеальных людей !!!!

У вас новий колір волосся, вам личить

Просто красавица

Но красиво получилось

Красоточка

Солнышко ,удачного полета ,ты красотка

Красавица всегда

Ти краща

Ну и пофиг) Размазаная фотка не изменит твоей красоты. Прекрасного дня тебе

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Потап рассказал об отношениях с Настей Каменских после свадьбы и признался, что она создает ему счастье.

Мы также сообщали, что Настя Каменских устроила Потапу эффектную осеннюю фотосессию. Рэпер восхитил похудевшей фигурой и помолодевшим внешним видом.