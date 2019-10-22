"Красавица": Настя Каменских порадовала фанов утренним селфи без макияжа

Певица заинтриговала снимком из аэропорта
Настя Каменских мастерски подогревает интерес поклонников - певица регулярно делится атмосферными осенними кадрами, романтическими фото с мужем Потапом и показывает свои утренние пробежки. Так, на днях звездные супруги устроили себе активное начало дня и сделали колоритный снимок в тумане. А вот этим утром артистка заинтирговала фанатов, поделившись селфи из аэропорта.
На фото Настя запечатлена без капли макияжа и с растрепанными волосами. Певица позирует в теплом черном пуловере и с кожаной сумкой-бананкой и выглядит немного уставшей. В геолокации она отметила аэропорт "Борисполь", но раскрывать, куда именно отправилась, пока не стала. Отметим, что кадр несколько заблюрен.
"Размазала фотку - красотка", - подписала фото Каменских.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Подписчики восхищаются естественной красотой артистки и интересуются, куда же она летит на этот раз.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, Потап рассказал об отношениях с Настей Каменских после свадьбы и признался, что она создает ему счастье.
Мы также сообщали, что Настя Каменских устроила Потапу эффектную осеннюю фотосессию. Рэпер восхитил похудевшей фигурой и помолодевшим внешним видом.