"Красуня": Настя Каменських порадувала фанів ранковим селфи без макіяжу

Співачка заінтригувала знімком з аеропорту
Настя Каменських майстерно підігріває інтерес шанувальників - співачка регулярно ділиться атмосферними осінніми кадрами, романтичними фото з чоловіком Потапом і показує свої ранкові пробіжки. Так, днями зіркове подружжя влаштували собі активний початок дня і зробили колоритний знімок в тумані. А ось цього ранку артистка заинтирговала фанатів, поділившись селфи з аеропорту.
На фото Настя зображена без краплі макіяжу і з розпатланим волоссям. Співачка позує в теплому чорному пуловері і з шкіряною сумкою-бананкою і виглядає трохи втомленою. У геолокації вона зазначила аеропорт "Бориспіль", але розкривати, куди саме вирушила, поки не стала. Зазначимо, що кадр дещо заблюрений.
"Розмазала фотку - красуня", - підписала фото Каменських.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Підписники захоплюються природною красою артистки і цікавляться, куди ж вона летить на цей раз.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, Потап розповів про стосунки з Настею Каменських після весілля і зізнався, що вона створює йому щастя.
Ми також повідомляли, що Настя Каменських влаштувала Потапу ефектну осінню фотосесію. Репер захопив схудлою фігурою і помолоділим зовнішнім виглядом.