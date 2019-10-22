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"Красуня": Настя Каменських порадувала фанів ранковим селфи без макіяжу

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Співачка заінтригувала знімком з аеропорту

Настя Каменських майстерно підігріває інтерес шанувальників - співачка регулярно ділиться атмосферними осінніми кадрами, романтичними фото з чоловіком Потапом і показує свої ранкові пробіжки. Так, днями зіркове подружжя влаштували собі активний початок дня і зробили колоритний знімок в тумані. А ось цього ранку артистка заинтирговала фанатів, поділившись селфи з аеропорту.

На фото Настя зображена без краплі макіяжу і з розпатланим волоссям. Співачка позує в теплому чорному пуловері і з шкіряною сумкою-бананкою і виглядає трохи втомленою. У геолокації вона зазначила аеропорт "Бориспіль", але розкривати, куди саме вирушила, поки не стала. Зазначимо, що кадр дещо заблюрений.

"Розмазала фотку - красуня", - підписала фото Каменських.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Підписники захоплюються природною красою артистки і цікавляться, куди ж вона летить на цей раз.

  • Красуня
  • Куди летимо?
  • Я обожнюю вас, ви шалено красива!
  • Завжди дивлюся на Вас і дивуюся : ось створює ж Бог ідеальних людей !!!!
  • " У вас новий колір волосся, вам личить
  • Просто красуня
  • Але красиво вийшло
  • Красоточка
  • Сонечко ,вдалого польоту ,ти красуня
  • Красуня завжди
  • Ти краща
  • Ну і пофіг) Размазаная фотка не змінить твоєї краси Прекрасного дня тобі

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Потап розповів про стосунки з Настею Каменських після весілля і зізнався, що вона створює йому щастя.

Ми також повідомляли, що Настя Каменських влаштувала Потапу ефектну осінню фотосесію. Репер захопив схудлою фігурою і помолоділим зовнішнім виглядом.

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