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"Красавчик растет": Лилия Подкопаева показала повзрослевшего сына

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.04.2019 - 10:57
"Красавчик растет": Лилия Подкопаева показала повзрослевшего сына
Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Пользователи сети пришли в восторг от милого фото

Знаменитая украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка 40-летняя Лилия Подкопаева совсем недавно порадовала поклонников новостью о том, что она беременна и станет мамой в третий раз. Важную новость сообщила украинская ведущая Катя Осадчая - она опубликовала на своей instagram-страничке совместное фото, на котором рядом с ведущей "Світського життя" позируют Подкопаева со своим женихом, бизнесменом Игорем Дубинским. Спортсменка не спешит делиться подробностями, однако решила показать фанам, как повзрослел ее сын Вадим.

На своей странице в Instagram Лилия опубликовала очаровательное фото 14-летнего парня с их собакой, французским бульдогом. Милая парочка сидит на лестнице, при этом мальчик нежно обнимает четвероногого друга. Напомним, что знаменитость воспитывает двоих детей: приемного сына Вадима (родился в 2005 году) и дочь Каролину, которую гимнастка родила в ноябре 2006 года.

"Собака  -теплое четверолапое счастье", - прокомментировала Подкопаева.

&quot;Красавчик растет&quot;: Лилия Подкопаева показала повзрослевшего сына

Сын Лилии Подкопаевой Вадим (фото: instagram.com/podkopayeva_official))

Подписчики вылили волну умиления в комментариях и отметили, что Вадим заметно повзрослел и растет настоящим красавчиком. К слову, среди комментаторов можно заметить и звезд украинского шоу-бизнеса - таких, как Леся Никитюк и Ольга Цибульская.

  • "Вадим так вырос! Красавчик! И друг у него лапуля! Как зовут собачку?"
  • "Какой сыночек у вас красивый"
  • "Какой у Вас красивый сын"
  • "Такий вже дорослий"
  • "Какой же он растет красавчик"
  • "У вас красивый сын"
  • "Сынок совсем большой. собака лапуля"
  • "Красуньчики"
  • "Ох, какой красавчик"
  • "Дуже гарний синочок"
  • "Какой красавчик сын! Успехов во всем!"

&quot;Красавчик растет&quot;: Лилия Подкопаева показала повзрослевшего сына

Игорь Дубинский, Лилия Подкопаева и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ранее беременная Лилия Подкопаева блеснула роскошным образом в костюме от украинского дизайнера.

К слову, до этого Лилия Подкопаева отдохнула на роскошных белоснежных пляжах Майами, США. Откуда спортсменка показала подтянутую фигуру в белом бикини. К слову, фото было сделано в начале марта. На нем не видно животик Подкопаевой, так как гимнастка стоит спиной к камере.

Беременная Лилия Подкопаева блеснула роскошным образом в костюме от украинского дизайнера Папина копия: Ирина Билык умилила нежным видео с мужем и сыном
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