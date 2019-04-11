"Красавчик растет": Лилия Подкопаева показала повзрослевшего сына

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Пользователи сети пришли в восторг от милого фото

Знаменитая украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка 40-летняя Лилия Подкопаева совсем недавно порадовала поклонников новостью о том, что она беременна и станет мамой в третий раз. Важную новость сообщила украинская ведущая Катя Осадчая - она опубликовала на своей instagram-страничке совместное фото, на котором рядом с ведущей "Світського життя" позируют Подкопаева со своим женихом, бизнесменом Игорем Дубинским. Спортсменка не спешит делиться подробностями, однако решила показать фанам, как повзрослел ее сын Вадим.

На своей странице в Instagram Лилия опубликовала очаровательное фото 14-летнего парня с их собакой, французским бульдогом. Милая парочка сидит на лестнице, при этом мальчик нежно обнимает четвероногого друга. Напомним, что знаменитость воспитывает двоих детей: приемного сына Вадима (родился в 2005 году) и дочь Каролину, которую гимнастка родила в ноябре 2006 года.

"Собака -теплое четверолапое счастье", - прокомментировала Подкопаева.

Сын Лилии Подкопаевой Вадим (фото: instagram.com/podkopayeva_official))

Подписчики вылили волну умиления в комментариях и отметили, что Вадим заметно повзрослел и растет настоящим красавчиком. К слову, среди комментаторов можно заметить и звезд украинского шоу-бизнеса - таких, как Леся Никитюк и Ольга Цибульская.

"Вадим так вырос! Красавчик! И друг у него лапуля! Как зовут собачку?"

"Какой сыночек у вас красивый"

"Какой у Вас красивый сын"

"Такий вже дорослий"

"Какой же он растет красавчик"

"У вас красивый сын"

"Сынок совсем большой. собака лапуля"

"Красуньчики"

"Ох, какой красавчик"

"Дуже гарний синочок"

"Какой красавчик сын! Успехов во всем!"

Игорь Дубинский, Лилия Подкопаева и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ранее беременная Лилия Подкопаева блеснула роскошным образом в костюме от украинского дизайнера.

К слову, до этого Лилия Подкопаева отдохнула на роскошных белоснежных пляжах Майами, США. Откуда спортсменка показала подтянутую фигуру в белом бикини. К слову, фото было сделано в начале марта. На нем не видно животик Подкопаевой, так как гимнастка стоит спиной к камере.