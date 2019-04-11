"Красавчик растет": Лилия Подкопаева показала повзрослевшего сына

Пользователи сети пришли в восторг от милого фото
Знаменитая украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка 40-летняя Лилия Подкопаева совсем недавно порадовала поклонников новостью о том, что она беременна и станет мамой в третий раз. Важную новость сообщила украинская ведущая Катя Осадчая - она опубликовала на своей instagram-страничке совместное фото, на котором рядом с ведущей "Світського життя" позируют Подкопаева со своим женихом, бизнесменом Игорем Дубинским. Спортсменка не спешит делиться подробностями, однако решила показать фанам, как повзрослел ее сын Вадим.
На своей странице в Instagram Лилия опубликовала очаровательное фото 14-летнего парня с их собакой, французским бульдогом. Милая парочка сидит на лестнице, при этом мальчик нежно обнимает четвероногого друга. Напомним, что знаменитость воспитывает двоих детей: приемного сына Вадима (родился в 2005 году) и дочь Каролину, которую гимнастка родила в ноябре 2006 года.
"Собака -теплое четверолапое счастье", - прокомментировала Подкопаева.
Сын Лилии Подкопаевой Вадим (фото: instagram.com/podkopayeva_official))
Подписчики вылили волну умиления в комментариях и отметили, что Вадим заметно повзрослел и растет настоящим красавчиком. К слову, среди комментаторов можно заметить и звезд украинского шоу-бизнеса - таких, как Леся Никитюк и Ольга Цибульская.
Игорь Дубинский, Лилия Подкопаева и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Ранее беременная Лилия Подкопаева блеснула роскошным образом в костюме от украинского дизайнера.
К слову, до этого Лилия Подкопаева отдохнула на роскошных белоснежных пляжах Майами, США. Откуда спортсменка показала подтянутую фигуру в белом бикини. К слову, фото было сделано в начале марта. На нем не видно животик Подкопаевой, так как гимнастка стоит спиной к камере.