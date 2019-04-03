ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Беременная Лилия Подкопаева блеснула роскошным образам в костюме от украинского дизайнера

Lite » Мода 03.04.2019 - 11:11
Беременная Лилия Подкопаева блеснула роскошным образам в костюме от украинского дизайнера
Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский (фото: noc-ukr.org)

Образ Подкопаева дополнила серебряными туфлями

Лилия Подкопаева стала звездной гостьей прошедшей в Киеве 13-й церемонии "Герои спортивного года" (прошла в пресс-центре НСК "Олимпийский" 30 марта). При этом в этом году церемония прошла действительно помпезно. На красной дорожке можно было увидеть Виталия Кличко, Александра Шовковского, Жана Беленюка, Елену Пидгрушную и других известных украинских спортсменов. И все же взгляды СМИ были особенно прикованы к Лилии Подкопаевой. Ведь недавно стало известно о второй беременности именитой гимнастки.  

Интересно, что первой об этом сообщила телеведущая Катя Осадчая, которая встретила Подкопаеву с ее женихом во время церемонии награждения "Человек года 2019".

Во время украинского "спортивного Оскара" Подкопаева также появилась на важном мероприятии под руку с возлюбленным – бизнесмен Игорь Дубинский. Отметим, что пока что пара помолвлена.

На одном из фото также отчетливо видно округлившийся животик Лилии. 

Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский

Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский

Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский (фото: noc-ukr.org)

Примечателен наряд Лилии, который, как и ее беременность, был в эпицентре внимания журналистов. Так, Олимпийская чемпионка блистала в роскошном брючном костюме от бренда VALERY KŌVALSKA, сезон весна-лето 2019. Изюминка индиго-образа – пиджак с оригинальным декором в виде шлейфа плиссе. К слову, плиссе – тренд этого сезона.

Свой образ спортсменка дополнила серебряными лодочками на шпильке. А также черным клатчем.

Лилия Подкопаева

Беременная Лилия Подкопаева блеснула роскошным образам в костюме от украинского дизайнера

Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, ранее беременная Лилия Подкопаева блеснула трендовым весенним образом в пальто и штанах с лампасами. 

К слову, до этого Лилия Подкопаева отдохнула на роскошных белоснежных пляжах Майами, США. Откуда спортсменка показала подтянутую фигуру в белом бикини. К слову, фото было сделано в начале марта. На нем не видно животик Подкопаевой, так как гимнастка стоит спиной к камере.

В Майами Лилия отдохнула не сама, а также встретилась там со своей кумой – Ани Лоркак.

В офис – в коралловом: Роузи Хантингтон-Уайтли учит носить брючный костюм "Сколько души в этом фото": Тина Кароль вновь очаровывает задумчивым снимком
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины В ЦИК сообщили, когда можно сменить место регистрации для второго тура выборов
Новости Украины Лилия Подкопаевагимнастикастиль
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь