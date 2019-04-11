"Красунчик росте": Лілія Подкопаєва показала змужнілого сина

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Користувачі мережі прийшли в захват від милого фото

Знаменита українська гімнастка, Олімпійська чемпіонка 40-річна Лілія Подкопаєва зовсім нещодавно порадувала шанувальників новиною про те, що вона вагітна і стане мамою втретє. Важливу новину повідомила українська ведуча Катя Осадча - вона опублікувала на своїй instagram-сторінці спільне фото, на якому поряд з ведучою "Світського життя" позують Подкопаєва зі своїм нареченим, бізнесменом Ігорем Дубинським. Спортсменка не поспішає ділитися подробицями, однак вирішила показати фанам, як подорослішав її син Вадим.

На своїй сторінці в Instagram Лілія опублікувала чарівне фото 14-річного хлопця з їх собакою, французьким бульдогом. Мила парочка сидить на сходах, при цьому хлопчик ніжно обіймає чотириногого друга. Нагадаємо, що знаменитість виховує двох дітей: прийомного сина Вадима (народився у 2005 році) та доньку Кароліну, яку гімнастка народила в листопаді 2006 року.

"Собака -тепле чотирилапе щастя", - прокоментувала Подкопаєва.

Син Лілії Подкопаєвої Вадим (фото: instagram.com/podkopayeva_official))

Підписники вилили хвилю розчулення в коментарях і зазначили, що Вадим помітно подорослішав і росте справжнім красенем. До речі, серед коментаторів можна помітити і зірок українського шоу-бізнесу - таких, як Леся Нікітюк та Ольга Цибульська.

"Вадим так виріс! Красень! І один у нього лапуля! Як звати собачку?"

"Який синочок у вас гарний"

"Який у Вас гарний син"

"Такий вже дорослий"

"Який же він росте красунчик"

"У вас гарний син"

"Синок зовсім великий. собака лапуля"

"Красуньчики"

"Ох, який красень"

"Дуже гарний синочок"

"Який красень син! Успіхів у всьому!"

Ігор Дубинський, Лілія Подкопаєва та Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Раніше вагітна Лілія Подкопаєва блиснула розкішним образом в костюмі від українського дизайнера.

До речі, до цього Лілія Подкопаєва відпочила на розкішних білосніжних пляжах Майамі, США. Звідки спортсменка показала підтягнуту фігуру в білому бікіні. До речі, фото було зроблено на початку березня. На ньому не видно животик Подкопаєвої, так як гімнастка стоїть спиною до камери.