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"Красунчик росте": Лілія Подкопаєва показала змужнілого сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.04.2019 - 10:57
"Красунчик росте": Лілія Подкопаєва показала змужнілого сина
Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Користувачі мережі прийшли в захват від милого фото

Знаменита українська гімнастка, Олімпійська чемпіонка 40-річна Лілія Подкопаєва зовсім нещодавно порадувала шанувальників новиною про те, що вона вагітна і стане мамою втретє. Важливу новину повідомила українська ведуча Катя Осадча - вона опублікувала на своїй instagram-сторінці спільне фото, на якому поряд з ведучою "Світського життя" позують Подкопаєва зі своїм нареченим, бізнесменом Ігорем Дубинським. Спортсменка не поспішає ділитися подробицями, однак вирішила показати фанам, як подорослішав її син Вадим.

На своїй сторінці в Instagram Лілія опублікувала чарівне фото 14-річного хлопця з їх собакою, французьким бульдогом. Мила парочка сидить на сходах, при цьому хлопчик ніжно обіймає чотириногого друга. Нагадаємо, що знаменитість виховує двох дітей: прийомного сина Вадима (народився у 2005 році) та доньку Кароліну, яку гімнастка народила в листопаді 2006 року.

"Собака -тепле чотирилапе щастя", - прокоментувала Подкопаєва.

&quot;Красунчик росте&quot;: Лілія Подкопаєва показала змужнілого сина

Син Лілії Подкопаєвої Вадим (фото: instagram.com/podkopayeva_official))

Підписники вилили хвилю розчулення в коментарях і зазначили, що Вадим помітно подорослішав і росте справжнім красенем. До речі, серед коментаторів можна помітити і зірок українського шоу-бізнесу - таких, як Леся Нікітюк та Ольга Цибульська.

  • "Вадим так виріс! Красень! І один у нього лапуля! Як звати собачку?"
  • "Який синочок у вас гарний"
  • "Який у Вас гарний син"
  • "Такий вже дорослий"
  • "Який же він росте красунчик"
  • "У вас гарний син"
  • "Синок зовсім великий. собака лапуля"
  • "Красуньчики"
  • "Ох, який красень"
  • "Дуже гарний синочок"
  • "Який красень син! Успіхів у всьому!"

&quot;Красунчик росте&quot;: Лілія Подкопаєва показала змужнілого сина

Ігор Дубинський, Лілія Подкопаєва та Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Раніше вагітна Лілія Подкопаєва блиснула розкішним образом в костюмі від українського дизайнера.

До речі, до цього Лілія Подкопаєва відпочила на розкішних білосніжних пляжах Майамі, США. Звідки спортсменка показала підтягнуту фігуру в білому бікіні. До речі, фото було зроблено на початку березня. На ньому не видно животик Подкопаєвої, так як гімнастка стоїть спиною до камери.

Вагітна Лілія Подкопаєва блиснула розкішним образом в костюмі від українського дизайнера Татова копія: Ірина Білик замилувала ніжним відео з чоловіком і сином
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