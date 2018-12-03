Козловский о новогоднем утреннике: среди зайчиков я один был собакой

Фото: vitaliykozlovskiy.com

Вместо матери новогодний костюм юному певцу готовила его старшая сестра

Виталий Козловский до сих пор с ужасом вспоминает свой утренник в детском саду. Об этом Козловский рассказал Сегодня.Lifestyle.

Певец говорит, что с празднованием нового года у него связано много курьезов и смешных историй.

"Курьезов, связанных с Новым годом, было немало. В детстве на новогоднем утреннике все мальчики должны были появиться в костюме зайчиков. Мама в то время была в отъезде, поэтому готовить меня к утреннику пришлось старшей сестре. Вот она и подготовила, как умела. В итоге все мальчики из группы были с аккуратными маленькими пушистыми хвостиками, пришитыми к шортам. А у меня был пришит огромный лохматый белый воротник, который то и дело норовил отпасть, и я весь праздник придерживал его рукой и старался поворачиваться ко всем спиной, чтобы его не было видно", вспоминает певец.

Также исполнитель вспомнил историю, которая случилась несколько лет назад во время одного из новогодних корпоративов. Праздновали Новый год и, обнаружилось, что уже нечего выпить. Чтобы оперативно съездить и купить нужное, позвали водителя "скорой помощи", которая дежурила у входа.

Фото: Виталий Козловский в детстве (пресс-служба)

"Водитель предложил подвезти нас до ближайшего супермаркета – и вот мы всей гурьбой, на "скорой" под песни приехали в магазин и очень удивили местных продавщиц", - вспоминает Козловский.

Также певец поделился своими впечатлениями и достижениями в 2018 году.

"В этом году исполнилось 15 лет с начала моей музыкальной карьеры. Я не придаю большого значения датам и срокам, ведь главное – делать свое дело искренне, чтобы оно находило отклик в сердцах людей. Но знаю, что эта дата очень важна для моих поклонников – тех людей, которые верят в меня. 17 ноября в концертном клубе Bel etage в Киеве состоялся мой сольный концерт, на котором собрались поклонники из разных уголков страны. И я очень рад, что мы вместе отметили эту дату в такой творческой, теплой атмосфере", - сказал певец.

"В этом году я много путешествовал – едва встретив 2018 год, улетел в Таиланд, после – побывал в Австрии, Голландии, Германии, Турции, Беларуси, Венгрии. И понял, что путешествия – это лекарство для моей души. Это возможность перезарядиться, вдохновиться и совершенно по-новому посмотреть на те ситуации и вопросы, которые возникли в моей жизни. Надеюсь, что наступающий год будет не менее ярким, насыщенным и полным впечатлений", - делится исполнитель своими впечатлениями.

Ранее сообщалось, что в Одессе отменили концерт Виталия Козловского из-за его выступлений в РФ.

Виталий Козловский уверен, что "голые" фото поднимают рейтинг" и обратился по этому поводу к своим поклонницам.

Также поклонники заподозрили, что у Козловского появилась новая девушка.

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Видео: РБК-Украина