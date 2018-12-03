Козловський про новорічний ранок: серед зайчиків я єдитний був собака

Фото: vitaliykozlovskiy.com

Замість матері новорічний костюм юному співаку готувала його старша сестра

Віталій Козловський досі з жахом згадує свій ранок в дитячому саду. Про це Козловський розповів Сьогодні.Lifestyle.

Співак каже, що зі святкуванням нового року у нього пов'язано багато курйозів і смішних історій.

"Курйозів, пов'язаних з Новим роком, було чимало. В дитинстві на новорічному ранку всі хлопчики повинні були з'явитися в костюмі зайчиків. Мама на той час була у від'їзді, тому готувати мене до ранку довелося старшій сестрі. От вона й підготувала, як уміла. У підсумку всі хлопчики з групи були з акуратними маленькими пухнастими хвостиками, пришитими до шортів. А у мене був пришитий величезний кудлатий білий комір, усякий раз він норовив відпасти, і я все свято притримував його рукою і прагнув повертатися до всіх спиною, щоб його не було видно", - згадує співак.

Також виконавець згадав історію, яка трапилася кілька років тому під час одного з новорічних корпоративів. Святкували Новий рік і, виявилося, що вже немає чого випити. Щоб швидко з'їздити і купити необхідне, покликали водія "швидкої допомоги", яка чергувала біля входу.

Фото: Віталій Козловський в дитинстві (прес-служба)

"Водій запропонував підвезти нас до найближчого супермаркету – і ось ми всією юрбою, на "швидкій" під пісні приїхали у магазин й дуже здивували місцевих продавщиць", згадує Козловський.

Також співак поділився своїми досягненнями й враженнями від 2018 року.

"Цього року виповнилося 15 років з початку моєї музичної кар'єри. Я не надаю великого значення датам і термінам, адже головне – робити свою справу щиро, щоб воно знаходило відгук у серцях людей. Але знаю, що ця дата дуже важлива для моїх шанувальників – тих людей, які вірять в мене. 17 листопада в концертному клубі Bel etage в Києві відбувся мій сольний концерт, на якому зібралися шанувальники з різних куточків країни. І я дуже радий, що ми разом відзначили цю дату в такій творчій, теплій атмосфері", - сказав співак.

"У цьому році я багато подорожував – ледь зустрівши 2018 рік, відлетів до Таїланду, після – побував в Австрії, Голландії, Німеччині, Туреччині, Білорусі, Угорщини. І зрозумів, що подорожі – це ліки для моєї душі. Це можливість перезарядитися, надихнутися і абсолютно по-новому подивитися на ті ситуації та питання, які виникли у моєму житті. Сподіваюся, що наступний рік буде не менш яскравим, насиченим і повним вражень", - ділиться виконавець своїми думками.

Раніше повідомлялося, що в Одесі скасували концерт Віталія Козловського з-за його виступів в РФ.

Віталій Козловський впевнений, що "голі" фото піднімають рейтинг" і звернувся з цього приводу до своїх шанувальниць.

Також шанувальники запідозрили, що у Козловського з'явилася нова дівчина.

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