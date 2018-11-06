"Голые" фото поднимают рейтинг": Виталий Козловский обратился к поклонникам

Фото: Виталий Козловский (коллаж РБК-Украина)

Певец задумался о повышении своей популярности в соцсетях

Популярный украинский певец Виталий Козловский задумался о том, как можно поднять свой рейтинг и количество подписчиков в соцсетях. На своей странице в Instagram артист опубликовал новый снимок и попросил поклонников поделиться своим мнением.

Виталий раздумывает, стоит ли ему постить больше фото в обнаженном виде.

"Может пора включиться и чаще постить фото в инстаграме? Или голышом? Ведь именно "голые" фото поднимают рейтинг и численность подписчиков... Что скажете? Как-то в последнее время я забросил свою страницу и не выкладываю интригующий контент. P.S. Готовлюсь к концерту - 17 ноября. Киев. Bel Etage", - написал Козловский.

Фото: Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)

Однако большинство подписчиков отметили, что предпочли бы видеть новости о творчестве Виталия, а свое обнаженное тело лучше оставить для любимого человека.

Скриншот комментариев (instagram.com/vkozlovskiy)

К слову, Козловский - известный любитель пикантных снимков и уже не раз делился ними в соцсети.

Фото: Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)

Напомним, ранее украинский певец Виталий Козловский представил на суд поклонников новую песню с интересной историей. Композицию под названием "Все кончено" артист не выпускал больше года, поскольку считал ее слишком личной.

Мы также писали о том, что Виталий Козловский, который недавно расстался с Раминой, заинтриговал поклонников новым снимком, на котором он позирует с молодой девушкой. Соответствующее фото опубликовано в Instagram. На фото Виталий позирует с 18-летней участницей конкурса "Мисс Киев 2018" Анастасией Субиной, с которой ранее певец снимался в клипе.

Отметим, что 20 сентября Виталий Козловский презентовал клип к композиции "Літай". Режиссером видеоролика стал Александр Филатович. А героиней клипа - модель Анастасия Субина.

Видео: РБК-Украина