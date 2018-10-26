"Все кончено": Виталий Козловский представил эмоциональную песню о личном

Фото: Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)

Артист больше года не выпускал этот трек, считая его слишком личным

Популярный украинский певец Виталий Козловский представил на суд поклонников новую песню с интересной историей. Композицию под названием "Все кончено" артист не выпускал больше года, поскольку считал ее слишком личной.

“Когда я записывал эту песню на студии, у меня ком стоял в горле и тогда я понял, что петь ее не смогу. Очень много эмоций в ней, - делится Виталий. - В основе песни - очень сильная фраза, которая в свое время разделила мою личную историю на “до” и “после”. Поэтому я эту песню записал и отложил. И лишь сейчас, спустя время, я наконец почувствовал, что меня уже ничего не тревожит, не болит - есть только желание помнить хорошее и радоваться настоящему. А значит - пришло время поделиться этой песней с людьми”.

Видео: Виталий Козловский "МЕЖДУ НАМИ ВСЕ КОНЧЕНО" (youtube.comВиталий Козловский)

Название трека певец также считает важным.

"Многим приходилось в жизни слышать или говорить эти слова. Я хочу, чтобы каждый, кто сейчас проживает пустоту или отчаяние, понял - это не конец, не тупик, это просто прочитанная страница, которую нужно перевернуть, чтобы открыть новую. Придет время, когда ты решишь, что все кончено. Это и будет началом!” - говорит Козловский.

Артист работал над песней на студии Iksiy Production. Услышать ее живое исполнение поклонники смогут совсем скоро - на сольном концерте Виталия Козловского в Bel Etage 17 ноября.

Напомним, ранее Виталий Козловский, который недавно расстался с Раминой, заинтриговал поклонников новым снимком, на котором он позирует с молодой девушкой. Соответствующее фото опубликовано в Instagram. На фото Виталий позирует с 18-летней участницей конкурса "Мисс Киев 2018" Анастасией Субиной, с которой ранее певец снимался в клипе.

Отметим, что 20 сентября Виталий Козловский презентовал клип к композиции "Літай". Режиссером видеоролика стал Александр Филатович. А героиней клипа - модель Анастасия Субина.

К слову, весной Козловский оправдывался и давал пояснения по поводу своего скандального концерта. 9 мая, пока в Украине отмечали День памяти, он выступил в Москве. Виталий заявил, что полетел в Россию вовсе не в День памяти, а в День победы, поскольку именно этот день является "большим праздником в семье".

Видео: РБК-Украина