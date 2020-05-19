Козак и козачка: Осадчая и Горбунов заинтриговали совместной съемкой с народным колоритом

Украинские селебритис постепенно выходят из домашней самоизоляции и окунаются в рабочие будни. Так, Катя Осадчая приступила к активным съемкам программы “Светская жизнь”, несменной ведущей которой является уже многие годы. Наконец, поклонники программы увидят выпуски из новых локаций, а не только из студии. На днях Осадчая приоткрыла секрет - в новом выпуске будет интервью с беременной Алешей, ее детьми супругом Тарасом Тополей. Вместе с большой семьей Осадчая отправилась на “звездный пикник” среди поля с тюльпанами. На этом “светские выходы” не завершаются. Телеведущая заинтриговала новой съемкой.

Фото: instagram.com/kosadcha

На своей инстаграм-страничке теледива опубликовала новые фото - селфи со своим супругом, ведущим Юрием Горбуновым. Примечательно, что на снимках Осадчая позирует в роскошном платье-вышиванке насыщенного винного оттенка. Платье обильно украшено белоснежной вышивкой с флористическими мотивами. Также на шее телеведущей видим ожерелье, стилизованное под радиционную деталь украинского женского костюма, украшение дукач. Волосы Кати собраны в косу, украшенную белой лентой. В волосах видим обруч из белых бусин. А макияж сделан с акцентом на глаза.

Фото: instagram.com/kosadcha

А вот Горбунов позирует в обычной повседневной одежде - белая рубашка, черная куртка.

Телеведущие не указали, какой новый проект готовят. Зато показали локацию съемок - Музей народной архитектуры и быта в Пирогово в Киеве.

Скорее всего, телеведущие также снимаются специально ко Дню вышиванки, который отмечают 21 мая.

Фото: instagram.com/kosadcha

Отметим, что прима-балерина Екатерина Кухар и ее супруг, премьер Александр Стоянов также побывали на этой съемке. Кухар опубликовала видео, на котором позирует в роскошном платье-вышиванке желтого цвета. Ее супруг также выбрал черную рубашку с белой вышивкой. Так что несложно догадаться, что селебритис встретились в рамках одной и той же съемки, результат которой станет известен уже 21 мая.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали образы со съемки ко Дню вышиванки (21 мая)