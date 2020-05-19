Козак і козачка: Осадча та Горбунов заінтригували спільною зйомкою з народним колоритом

Українські селебрітіс поступово виходять з домашньої самоізоляції і занурюються в робочі будні. Так, Катя Осадча приступила до активних зйомок програми "Світське життя", незмінною ведучою якої є вже багато років. Нарешті, шанувальники програми побачать випуски з нових локацій, а не тільки із студії. Днями Осадча відкрила секрет - в новому випуску буде інтерв'ю з вагітною Альошею, її дітьми чоловіком Тарасом Тополею. Разом з великою родиною Осадча вирушила на "зоряний пікнік" серед поля з тюльпанами. На цьому "світські виходи" не завершуються. Співачка заінтригувала нової зйомкою.

Фото: instagram.com/kosadcha

На своїй instagram-сторінці теледіва опублікувала нові фото - селфи зі своїм чоловіком, ведучим Юрієм Горбуновим. Примітно, що на знімках Осадча позує в розкішному платті-вишиванці насиченого винного відтінку. Сукня рясно прикрашене білосніжною вишивкою з флористичними мотивами. Також на шиї телеведучої бачимо намисто, стилізоване під радиционную деталь українського жіночого костюма, прикраса дукач. Волосся Каті зібрані в косу, прикрашений білою стрічкою. У волоссі бачимо обруч з білих намистин. А макіяж зроблений з акцентом на очі.

Фото: instagram.com/kosadcha

А ось Горбунов позує в звичайному повсякденному одязі - біла сорочка, чорна куртка.

Телеведучі не вказали, який новий проект готують. Зате показали локацію зйомок - Музей народної архітектури і побуту у Пирогово в Києві.

Швидше за все, телеведучі також знімаються спеціально до Дня вишиванки, який відзначають 21 травня.

Фото: instagram.com/kosadcha

Зазначимо, що прима-балерина Катерина Кухар і її чоловік, прем'єр Олександр Стоянов також побували на цій зйомці. Кухар опублікувала відео, на якому позує в розкішному платті-вишиванці жовтого кольору. Її чоловік також вибрав чорну сорочку з білою вишивкою. Так що нескладно здогадатися, що селебрітіс зустрілися в рамках однієї і тієї ж зйомки, результат якої стане відомий вже 21 травня.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов показали образи зі зйомки до Дня вишиванки (21 травня)