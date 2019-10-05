В коротком топе и велосипедках: стильная Джамала восхитила стальным прессом

Певица вспомнила о "криминальном" случае, котрый произошел во время одного из туров
Джамала всегда отличалась необычным подходом к стилю, но увидеть ее в откровенных нарядах – большая редкость. Певица обычно выбирает женственные образы, например, длинные легкие платья, брюки палаццо и комбинезоны, а также легко может себе позволить "выгулять" вещи оригинального вида и нестандартного кроя. В ее гардеробе немало одежды от украинских брендов. Например, недавно она показала лук в неординарном тренче с элементами джинсовой куртки от отечественного бренда TAGO. Но свежий снимок в instagram стал приятным сюрпризом для поклонников артистки – она позировала в коротком черном топе и велосипедках аналогичного цвета.
Джамала довершила свой образ плащом от украинского бренда the Coat by Katya Silchenko. Макияж – с акцентом на темные губы. Артистка позировала на Пешеходном мосту в Киеве.
В подписи к снимку она рассказала о подготовке к новому туру, а также вспомнила неприятную историю, связанную с кражей музыкальных инструментов во время одного из турне.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Всього лише 183 години залишилося до туру "10". Уявляєте? Вже наступної суботи ми з командою розпочнемо нову road trip. Для нас кожен тур — це одна величезна пригода, наповнена різними історіями, як веселими так і досить неприємними. Одного разу просто із нашого автобусу викрали саксофон. Одразу заспокою вас, все закінчилося добре, інструмент повернувся власнику. Так, і таке трапляється. Але зрештою, щоб там не трапилось, ми завжди отримуємо купу позитивних вражень, які даруєте саме ви, наші глядачі. Друзі, а які історії у вас пов’язані з нашими концертам, можливо, траплялося щось незвичне?" - поинтересовалась Джамала.
Поклонники с удовольствием делились своими воспоминаниями, а также не упустили шанс сделать комплимент Джамале.
Скриншот комментариев
Позже Джамала опубликовала фото в комбинезоне шафранового оттенка с большими накладными карманами на груди. "Хоча день посмішки був вчора, ніщо нам не заважає святкувати його кожен день", - поделилась она мотивацией.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Ранее Джамала растрогала зажигательным совместным "концертом" с сыном Эмиром-Рахманом.