ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В коротком топе и велосипедках: стильная Джамала восхитила стальным прессом

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.10.2019 - 10:55
В коротком топе и велосипедках: стильная Джамала восхитила стальным прессом
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица вспомнила о "криминальном" случае, котрый произошел во время одного из туров

Джамала всегда отличалась необычным подходом к стилю, но увидеть ее в откровенных нарядах – большая редкость. Певица обычно выбирает женственные образы, например, длинные легкие платья, брюки палаццо и комбинезоны, а также легко может себе позволить "выгулять" вещи оригинального вида и нестандартного кроя. В ее гардеробе немало одежды от украинских брендов. Например, недавно она показала лук в неординарном тренче с элементами джинсовой куртки от отечественного бренда TAGO. Но свежий снимок в instagram стал приятным сюрпризом для поклонников артистки – она позировала в коротком черном топе и велосипедках аналогичного цвета.

Джамала довершила свой образ плащом от украинского бренда the Coat by Katya Silchenko. Макияж – с акцентом на темные губы. Артистка позировала на Пешеходном мосту в Киеве.

В подписи к снимку она рассказала о подготовке к новому туру, а также вспомнила неприятную историю, связанную с кражей музыкальных инструментов во время одного из турне.

В коротком топе и велосипедках: стильная Джамала восхитила стальным прессом

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Всього лише 183 години залишилося до туру "10". Уявляєте? Вже наступної суботи ми з командою розпочнемо нову road trip. Для нас кожен тур — це одна величезна пригода, наповнена різними історіями, як веселими так і досить неприємними. Одного разу просто із нашого автобусу викрали саксофон. Одразу заспокою вас, все закінчилося добре, інструмент повернувся власнику. Так, і таке трапляється. Але зрештою, щоб там не трапилось, ми завжди отримуємо купу позитивних вражень, які даруєте саме ви, наші глядачі. Друзі, а які історії у вас пов’язані з нашими концертам, можливо, траплялося щось незвичне?" - поинтересовалась Джамала.

Поклонники с удовольствием делились своими воспоминаниями, а также не упустили шанс сделать комплимент Джамале.

  • Який прес гарний!
  • Красуня
  • Яка спортивна форма
  • Гарна
  • Beyoncе отдыхает
  • Восхитительная
  • Джа, Вы невероятны
  • Какой живот!
  • Похожа здесь на Шер, взгляд такой уверенный

Скриншот комментариев

Позже Джамала опубликовала фото в комбинезоне шафранового оттенка с большими накладными карманами на груди. "Хоча день посмішки був вчора, ніщо нам не заважає святкувати його кожен день", - поделилась она мотивацией.

В коротком топе и велосипедках: стильная Джамала восхитила стальным прессом

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Ранее Джамала растрогала зажигательным совместным "концертом" с сыном Эмиром-Рахманом.

"Жизнь состоит из моментов": Джамала умилила семейной идиллией с мужем и сыном Счастливая Джамала в воздушном наряде зарядила позитивом на выходные
Новости Украины Джамала
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь