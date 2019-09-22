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"Не смогла отказать!" Джамала умилила фото с необычным "поклонником"

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.09.2019 - 20:08
"Не смогла отказать!" Джамала умилила фото с необычным "поклонником"
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала делится со своими поклонниками личными снимками

Известная украинская певица Джамала, которая недавно продемонстрировала семейную идиллию с мужем и сыном, показала на своей странице в Instagram новое счастливое фото со своим "поклонником".

На снимке певица сидит в объятиях большого плюшевого медведя. При этом у Джамалы на лице можно увидеть большую улыбку.

&quot;Не смогла отказать!&quot; Джамала умилила фото с необычным &quot;поклонником&quot;

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Встретила фана, которому просто не смогла отказать в фото", - написала певица под своим снимком.

Поклонники Джамалы также отреагировали на данное фото.

  • Сусана, какая вы светлая, талантливая, яркая звезда. Здесь в Крыму мы очень гордимся вами и не перестанем ждать!!!
  • Как теперь перестать улыбаться?
  • Очень милое фото;
  • Какие красивые;
  • Подняло настроение это фото;
  • Думаю, поклонникам было бы более приятно, если бы их называли сторонниками, поклонниками, или еще другими теплыми словами. Не все фанатеют. Многим нравится ваше творчество.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что недавно Джамала заявила, что покинет сцену на время для того, чтобы родить второго ребенка. Она отметила, что всегда мечтала о том, чтобы иметь большую семью. У мамы певицы в семье было 7 детей, а у отца - двое.

При этом она подчеркнула, что очень любит то, чем занимается, но все же не хочет пропустить то, как растет ее ребенок.

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Новости Украины шоубизДжамала
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