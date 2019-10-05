В короткому топі і велосипедках: стильна Джамала підкорила сталевим пресом

Співачка згадала про "кримінальний" випадок, який стався під час одного з турів
Джамала завжди відрізнялася незвичайним підходом до стилю, але побачити її у відвертих вбраннях – велика рідкість. Співачка зазвичай вибирає жіночні образи, наприклад, довгі легкі сукні, брюки палаццо і комбінезони, а також легко може собі дозволити "вигуляти" речі оригінального виду і нестандартного крою. У її гардеробі чимало одягу від українських брендів. Наприклад, нещодавно вона показала лук в неординарному тренчі з елементами джинсової куртки від вітчизняного бренду TAGO. Але свіжий знімок в instagram став приємним сюрпризом для шанувальників артистки – вона позувала у короткому чорному топі і велосипедках аналогічного кольору.
Джамала довершила свій образ плащем від українського бренду the Coat by Katya Silchenko. Макіяж - з акцентом на темні губи. Артистка позувала на Пішохідному мосту в Києві.
У підписі до світлини вона розповіла про підготовку до нового туру, а також згадала неприємну історію, пов'язану з крадіжкою музичних інструментів під час одного з турне.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Всього лише 183 години залишилося до туру "10". Уявляєте? Вже наступної суботи ми з командою розпочнемо нову road trip. Для нас кожен тур — це одна величезна пригода, наповнена різними історіями, як веселими так і досить неприємними. Одного разу просто із нашого автобусу викрали саксофон. Одразу заспокою вас, все закінчилося добре, інструмент повернувся власнику. Так, і таке трапляється. Альо зрештою, щоб там не трапилось, ми завжди отримуємо купу позитивних вражень, які даруєте саме ви, наші глядачі. Друзі, а які історії у вас пов'язані з нашими концертів, можливо, траплялося щось незвичне?" - поцікавилася Джамала.
Шанувальники з задоволенням ділилися своїми спогадами, а також не упустили шанс зробити комплімент Джамалі.
Скріншот коментарів
Пізніше Джамала опублікувала фото в комбінезоні шафранового кольору з великими накладними кишенями на грудях. "Хоча день посмішки був вчора, ніщо нам не заважає святкувати його кожен день", - поділилася вона мотивацією.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Раніше Джамала зворушила запальним спільним "концертом" з сином Еміром-Рахманом.