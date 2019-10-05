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В короткому топі і велосипедках: стильна Джамала підкорила сталевим пресом

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.10.2019 - 10:54
В короткому топі і велосипедках: стильна Джамала підкорила сталевим пресом
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка згадала про "кримінальний" випадок, який стався під час одного з турів

Джамала завжди відрізнялася незвичайним підходом до стилю, але побачити її у відвертих вбраннях – велика рідкість. Співачка зазвичай вибирає жіночні образи, наприклад, довгі легкі сукні, брюки палаццо і комбінезони, а також легко може собі дозволити "вигуляти" речі оригінального виду і нестандартного крою. У її гардеробі чимало одягу від українських брендів. Наприклад, нещодавно вона показала лук в неординарному тренчі з елементами джинсової куртки від вітчизняного бренду TAGO. Але свіжий знімок в instagram став приємним сюрпризом для шанувальників артистки – вона позувала у короткому чорному топі і велосипедках аналогічного кольору.

Джамала довершила свій образ плащем від українського бренду the Coat by Katya Silchenko. Макіяж - з акцентом на темні губи. Артистка позувала на Пішохідному мосту в Києві.

У підписі до світлини вона розповіла про підготовку до нового туру, а також згадала неприємну історію, пов'язану з крадіжкою музичних інструментів під час одного з турне.

В короткому топі і велосипедках: стильна Джамала підкорила сталевим пресом

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Всього лише 183 години залишилося до туру "10". Уявляєте? Вже наступної суботи ми з командою розпочнемо нову road trip. Для нас кожен тур — це одна величезна пригода, наповнена різними історіями, як веселими так і досить неприємними. Одного разу просто із нашого автобусу викрали саксофон. Одразу заспокою вас, все закінчилося добре, інструмент повернувся власнику. Так, і таке трапляється. Альо зрештою, щоб там не трапилось, ми завжди отримуємо купу позитивних вражень, які даруєте саме ви, наші глядачі. Друзі, а які історії у вас пов'язані з нашими концертів, можливо, траплялося щось незвичне?" - поцікавилася Джамала.

Шанувальники з задоволенням ділилися своїми спогадами, а також не упустили шанс зробити комплімент Джамалі.

  • Який прес гарний!
  • Красуня
  • Яка спортивна форма
  • Гарна
  • Веуопсе відпочиває
  • Чудова
  • Джа, Ви неймовірні
  • Який живіт!
  • Схожа тут на Шер, погляд такий впевнений

Скріншот коментарів

Пізніше Джамала опублікувала фото в комбінезоні шафранового кольору з великими накладними кишенями на грудях. "Хоча день посмішки був вчора, ніщо нам не заважає святкувати його кожен день", - поділилася вона мотивацією.

В короткому топі і велосипедках: стильна Джамала підкорила сталевим пресом

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Раніше Джамала зворушила запальним спільним "концертом" з сином Еміром-Рахманом.

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