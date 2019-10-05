В короткому топі і велосипедках: стильна Джамала підкорила сталевим пресом

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка згадала про "кримінальний" випадок, який стався під час одного з турів

Джамала завжди відрізнялася незвичайним підходом до стилю, але побачити її у відвертих вбраннях – велика рідкість. Співачка зазвичай вибирає жіночні образи, наприклад, довгі легкі сукні, брюки палаццо і комбінезони, а також легко може собі дозволити "вигуляти" речі оригінального виду і нестандартного крою. У її гардеробі чимало одягу від українських брендів. Наприклад, нещодавно вона показала лук в неординарному тренчі з елементами джинсової куртки від вітчизняного бренду TAGO. Але свіжий знімок в instagram став приємним сюрпризом для шанувальників артистки – вона позувала у короткому чорному топі і велосипедках аналогічного кольору.

Джамала довершила свій образ плащем від українського бренду the Coat by Katya Silchenko. Макіяж - з акцентом на темні губи. Артистка позувала на Пішохідному мосту в Києві.

У підписі до світлини вона розповіла про підготовку до нового туру, а також згадала неприємну історію, пов'язану з крадіжкою музичних інструментів під час одного з турне.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Всього лише 183 години залишилося до туру "10". Уявляєте? Вже наступної суботи ми з командою розпочнемо нову road trip. Для нас кожен тур — це одна величезна пригода, наповнена різними історіями, як веселими так і досить неприємними. Одного разу просто із нашого автобусу викрали саксофон. Одразу заспокою вас, все закінчилося добре, інструмент повернувся власнику. Так, і таке трапляється. Альо зрештою, щоб там не трапилось, ми завжди отримуємо купу позитивних вражень, які даруєте саме ви, наші глядачі. Друзі, а які історії у вас пов'язані з нашими концертів, можливо, траплялося щось незвичне?" - поцікавилася Джамала.

Шанувальники з задоволенням ділилися своїми спогадами, а також не упустили шанс зробити комплімент Джамалі.

Який прес гарний!

Красуня

Яка спортивна форма

Гарна

Веуопсе відпочиває

Чудова

Джа, Ви неймовірні

Який живіт!

Схожа тут на Шер, погляд такий впевнений

Скріншот коментарів

Пізніше Джамала опублікувала фото в комбінезоні шафранового кольору з великими накладними кишенями на грудях. "Хоча день посмішки був вчора, ніщо нам не заважає святкувати його кожен день", - поділилася вона мотивацією.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Раніше Джамала зворушила запальним спільним "концертом" з сином Еміром-Рахманом.