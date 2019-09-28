"Первый дуэт с Эмиром": Джамала покорила сеть джемом с сыном (видео)

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Маленький Эмир с удовольствием "аккомпанировал" маме на гитаре

Джамала ранее признавалась, что хотела бы иметь много детей, а пока что всегда спешит домой с работы или гастролей, чтобы провести как можно больше времени с маленьким сыночком Эмиром-Рахманом. Певица с удовольствием делится в сети милыми фото и видео с малышом - так, недавно она умилила фанатов семейной идиллией с мужем и сыном. Ребенок уже немного подрос и даже начал помогать маме музицировать!

На своей странице в Instagram Джамала опубликовала очаровательное видео, на котором запечатлен их с сыном первый музыкальный "дуэт". В ролике малыш сидит на полу и "играет" на гитаре, а звездная мама поет за кадром. Оба они явно очень довольны таким сотрудничеством и наслаждаются процессом.

"Мій перший дует з Еміром. Останні кілька днів я просто у захваті від нашого неочікуваного джема. Послухайте цей ритм, паузи...У цьому є музика! P.S.

Сьогодні нам 1,5 рочки. Святкуємо", - поделилась артистка.

Видео: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Чуть позже она также выложила позитивное фото с сыночком, на котором они оба одеты в желтые тона и счастливо смеются. Джамала поблагодарила всех за трогательные поздравления малышу.

"От улыбки станет всем светлей". Друзі, саме так ми з Емір-Рахманом тішимося та дякуємо вам за вподобайки та привітання. Ви нам подарували стільки тепла своїми словами", - тепло написала певица.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Пораженные и умиленные подписчики оставили множество восхищенных отзывов, отмечая явный талант мальчика - весь в маму!

Будет музыкантом

Как здоровооооо, супер!!!)

Коли музика - в крові. Вітаємо

Супер! Вот так просто и рождаются хиты

Кайф

Очень круто! Фирма! Молодцы!

Как классно выходит)) поздравляю вас. Совсем большие уже)

Даже паузы делает

Солнышко!!! Такой сладкий

Гремми обязан быть вашим

Музика! Молодчинка

Это лучший дуэт года!

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала умилила фото с необычным "поклонником". Певица позировала в объятиях большого плюшевого медведя.

К слову, недавно Джамала заявила, что покинет сцену на время для того, чтобы родить второго ребенка. Она отметила, что всегда мечтала о том, чтобы иметь большую семью. У мамы певицы в семье было 7 детей, а у отца - двое.