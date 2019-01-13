Кто из королевской семьи "проигнорировал" день рождения Кейт Миддлтон

Фото: Кейт Миддлтон и принц Уильям (twitter.com/kensingtonroyal)

Пара отсутствовала на празднике

На официальной церемонии, посвященной 37-му дню рождения герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, заметили отсутствие части королевской семьи. Об этом сообщает The Sun.

Так, церемония празднования дня рождения прошла 9 января с близкими и мужем – принцем Уильямом в загородном доме Анмер-Холл в Норфолке. Как известно, имение имеет 10 спален, поэтому многие из гостей остались у герцогов Кембриджских после праздника.

Однако, даже при таких условиях принц Гарри и его беременная Меган Маркл не было на празднике. На данный момент достоверно неизвестно, герцоги просто не смогли приехать на день рождения, либо же они были в списке не желанных гостей, которые не получили приглашения.

Напомним, что LITE сделал подборку самых ярких образов Кейт Миддлтон специально к ее дню рождения, который герцогиня Кембриджская отметила 9 января. Вы сможете оценить каждый из шести ансамблей, в которых она появлялась на торжественных мероприятиях последние несколько лет.

Ранее всплыли интересные факты из биографии герцогини Кембриджской. Оказалось, что она была самой популярной девочкой школы. Во время учебы в одном из самых престижных заведений, Марлборо в Уилтшире, практически все одноклассники были влюблены в нее, хот, появившись в школе-интернате, Кейт была поначалу тихой и скромной.

К слову, в затяжной конфликт между Кейт Миддлтон и Меган Маркл, который был слишком очевиден не только для инсайдеров, но и стал достоянием общественности, вмешалась королева Елизаветы II.

Видео: РБК-Украина