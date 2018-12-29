Главная сердцеедка школы: всплыли неожиданные факты о Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон (кадр из видео: youtube.com)

Бывшая одноклассница Кейт Миддлтон говорит, что в школе все мальчики были влюблены в будущую герцогиню

Герцогиня Кембриджская быстро стала одной из самых популярных девушек в школе, несмотря на бурное начало учебы в школе-интернате Марлборо в Уилтшире. Об этом пишет британская газета Express.

Школьная подруга Кейт Джемма Уильямсон сказала, что "в школе-интернате каждый мальчик любил ее". Однако до этой популярности Кейт испытывала большие трудности во время школьной жизни и вступила в престижное учебное заведение только в середине учебного года в 1996 году после того, как ее "запугали" в Даун-Хаусе - общеобразовательной школе для девочек в Беркшире.

Джемма Уильямсон также рассказала, что Кейт была очень неуверенной в себе, когда только пришла в школу-интернат.

"Видимо, над ней много издевались, и она, конечно, выглядела худой и бледной. Она была очень неуверенной в себе", — рассказывает Уильямсон.

Директор колледжа Джоан Галл также вспоминает, какой была Кейт.

"Когда она приехала, она была очень тихой. В такую большую школу, как Марлборо, "влиться" было трудно, но она быстро освоилась", — говорит директор.

Именно там, в Файфе, Шотландия, она привлекла внимание своего будущего мужа принца Уильяма, и пара начала встречаться в 2003 году. Широко известно, что Кейт влюбила в себя герцога Кембриджского во время экстравагантного показа мод. Тогда Кейт вышла в прозрачном сетчатом платье и сильно удивила этим Уильяма

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: express.co.uk)

Напомним, что королева вмешалась в конфликт Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Ранее мы писали, что приближенные к королевской семье отмечают, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл якобы не могут наладить отношения из-за слишком разных характеров. Отмечается, что у герцогини Сассекской весьма непростой нрав. Жена принца Гарри слишком требовательна и перед своей свадьбой даже довела Кейт до слез. О напряженных отношениях герцогинь свидетельствовал и переезд принца Гарри с женой в Виндзор, а также отказ вместе праздновать Рождество.

Видео: РБК-Украина