Королева! Тина Кароль вышла на сцену в атласном платье-облаке с экстремальным декольте

На днях в Киеве состоялся красочный концет по случаю 15-летия популярной программы "Светская жизнь" с Катей Осадчей. Веселую вечеринку устроили под открытым небом в ботаническом саду, а поздравить шоу и выступить на сцене пришли много звезд украинского шоу-бизнеса - Дима Монатик и Вера Брежнева, Потап и Настя Каменских, Оля Полякова, “Время и Стекло” и другие.

Посетила мероприятие и поп-дива Тина Кароль, а также невероятно порадовала всех своим выступлением и вызвала фурор стильным образом. Фото были опубликованы на фан-странице артистки в социальной сети Instagram.

Певица появилась на сцене в роскошном атласном платье в пол небесно-голубого цвета от украинского дизайнера Gasanova. Стоит отметить просто-таки экстремально глубокое декольте наряда, которое выгодно подчеркнуло пышный бюст Тины.

На плечи звезды был наброшен объемный плащ-шлейф с массивными рукавами-буф, которые в тренде в этом сезоне.

Тина Кароль появилась на 15-летии Светской жизни в эффектном платье-облаке с глубоким декольте (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль дополнила эффектный лук ярким макияжем с акцентом на красной помаде на губах и красиво уложенными локонами волосами.

Кстати, на сцене также появился и сын певицы – 11-летний Вениамин. Мальчик вышел к маме и ведущей "Світського життя", чтобы подарить Кате Осадчей букет цветов.

Поклонники артистки пришли в восторг и засыпали Тину восхищенными комментариями.

королева

Шикадоссс

Платье восхитительное!!!!!! А вот декольте нужно бы поменьше....

Все образы Тины были ТОР! Но этот....

Шикарная

Невероятный образ

Всегда красивая даже в таком странном мягко скажем наряде, вот уж точно красоту ничем не испортить

Богиня

Великолепная

Какая красивая

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Тина Кароль призналась, где планирует купить дом - певице очень понравился уголок в украинских горах.