Королева! Тіна Кароль вийшла на сцену в атласній сукні-хмарі з екстремальним декольте

На днях у Києві відбувся барвистий концет з нагоди 15-річчя популярної програми "Світське життя" з Катею Осадчою. Веселу вечірку влаштували під відкритим небом у ботанічному саду, а привітати шоу і виступити на сцені прийшли багато зірок українського шоу-бізнесу - Діма Монатік і Віра Брежнєва, Потап і Настя Каменських, Оля Полякова, "Время и Стекло" та інші.

Відвідала захід і поп-діва Тіна Кароль, а також неймовірно порадувала всіх своїм виступом і викликала фурор стильним образом. Фото були опубліковані на фан-сторінці артистки в соціальній мережі Instagram.

Співачка з'явилася на сцені в розкішній атласній сукні в підлогу небесно-блакитного кольору від українського дизайнера Gasanova. Варто зазначити просто-таки екстремально глибоке декольте вбрання, яке вигідно підкреслило пишний бюст Тіни.

На плечі зірки був накинутий об'ємний плащ-шлейф з масивними рукавами-буф, які в тренді цього сезону.

Тіна Кароль з'явилася на 15-річчі Світського життя в ефектній сукні-хмарі з глибоким декольте (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль доповнила ефектний лук яскравим макіяжем з акцентом на червоній помаді на губах і красиво укладеним локонами волоссям.

До речі, на сцені з'явився і син співачки – 11-річний Веніамін. Хлопчик вийшов до мами і ведучої "Світського життя", щоб подарувати Каті Осадчій букет квітів.

Шанувальники артистки прийшли в захват і засипали Тіну захопленими коментарями.

королева

Шикадоссс

Плаття чудове!!!!!! А ось декольте потрібно поменше....

Всі образи Тіни були ТОР! Але цей....

Шикарна

Неймовірний образ

Завжди красива навіть в такому дивному м'яко скажемо вбранні, ось вже точно красу нічим не зіпсувати

Богиня

Чудова

Яка гарна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль зізналася, де планує купити будинок - співачці дуже сподобався куточок в українських горах.