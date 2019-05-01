"Королева": обольстительная участница "ВИА Гры" взволновала сеть откровенными фото

Певица поделилась эффектными кадрами из новой фотосессии
Обворожительная блондинка из "ВИА Гры" Эрика Герцег в последнее время не очень часто радовала поклонников новыми фото. Вероятно, артистка решила исправиться и поделилась сразу несколькими соблазнительными и откровенными снимками из новой фотосессии. Кадры красотка опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Эрика примерила несколько волнующих и пикантных образов - к примеру, черное боди с пиджаком, или же облегающее золотистое платье с очень высоким разрезом.
Фото: Эрика Герцег (instagram.com/erikaherceg)
Все это дополняется красивыми прическами и макияжем, а также будоражащими кровь позами, которые принимает Герцег.
Фото: Эрика Герцег (instagram.com/erikaherceg)
Поклонники ожидаемо пришли в полный восторг и оставили множество комплиментов - певицу назвали королевой, богиней и мечтой любого мужчины.
Фото: Эрика Герцег (instagram.com/erikaherceg)
Фото: группа "ВИА Гра" (instagram.com/erikaherceg)
Напомним, ранее Эрика Герцег из "ВИА Гры" рассказала о женихе.
К слову, Настя Каменских взволновала сочным фото в бикини. Она отправилась вместе с Потапом и его группой MOZGI в солнечную Турцию, где у артистов запланированы выступления.