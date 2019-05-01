"Королева": обольстительная участница "ВИА Гры" взволновала сеть откровенными фото

Обворожительная блондинка из "ВИА Гры" Эрика Герцег в последнее время не очень часто радовала поклонников новыми фото. Вероятно, артистка решила исправиться и поделилась сразу несколькими соблазнительными и откровенными снимками из новой фотосессии. Кадры красотка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Эрика примерила несколько волнующих и пикантных образов - к примеру, черное боди с пиджаком, или же облегающее золотистое платье с очень высоким разрезом.

Фото: Эрика Герцег (instagram.com/erikaherceg)

Все это дополняется красивыми прическами и макияжем, а также будоражащими кровь позами, которые принимает Герцег.

Фото: Эрика Герцег (instagram.com/erikaherceg)

Поклонники ожидаемо пришли в полный восторг и оставили множество комплиментов - певицу назвали королевой, богиней и мечтой любого мужчины.

Фото: Эрика Герцег (instagram.com/erikaherceg)

"Снежная Королева"

"Ты прекрасна, спору нет"

"Мой мотиватор"

"Какая красивая"

"Великолепна!"

"Какая шикарная"

"Куда катится мир, одна красота и милота на нем живет!"

"Богиня"

"Королева, любимая"

"Просто нереальная красота"

"Потрясающая, просто нет слов"

"Какая Вы изящная, утонченная и стильная девушка.. Ещё и талантливая!"

"Шикааарная и сексуальная!"

"Самая красивая девушка в мире"

Фото: группа "ВИА Гра" (instagram.com/erikaherceg)

Напомним, ранее Эрика Герцег из "ВИА Гры" рассказала о женихе.

К слову, Настя Каменских взволновала сочным фото в бикини. Она отправилась вместе с Потапом и его группой MOZGI в солнечную Турцию, где у артистов запланированы выступления.