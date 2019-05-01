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"Королева": зваблива учасниця "ВІА Гри" схвилювала мережу відвертими фото


Співачка поділилася ефектними кадрами з нової фотосесії

Чарівна блондинка з "ВІА Гри" Еріка Герцег останнім часом не дуже часто радувала шанувальників новими фото. Ймовірно, артистка вирішила виправитися і поділилася відразу декількома спокусливими і відвертими знімками з нової фотосесії. Кадри красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Еріка приміряла кілька хвилюючих і пікантних образів - наприклад, чорне боді з піджаком, або ж облягаючу золотисту сукню з дуже високим розрізом.

Фото: Еріка Герцег (instagram.com/erikaherceg)

Все це доповнюється красивими зачісками та макіяжем, а також хвилюючими кров позами, які приймає Герцег.

Фото: Еріка Герцег (instagram.com/erikaherceg)

Шанувальники очікувано прийшли в повний захват і залишили безліч компліментів - співачку назвали королевою, богинею і мрією будь-якого чоловіка.

Фото: Еріка Герцег (instagram.com/erikaherceg)

  • "Снігова Королева"
  • "Ти прекрасна, спору немає"
  • "Мій мотиватор"
  • "Яка гарна"
  • "Чудова!"
  • "Яка шикарна"
  • "Куди котиться світ, одна краса і милота на ньому живе!"
  • "Богиня"
  • "Королева, кохана"
  • "Просто нереальна краса"
  • "Приголомшлива, просто немає слів"
  • "Яка Ви витончена, витончена і стильна дівчина.. Ще й талановита!"
  • "Шикааарная і сексуальна!"
  • "найкрасивіша дівчина в світі"

Фото: група "ВІА Гра" (instagram.com/erikaherceg)

Нагадаємо, раніше Еріка Герцег з "ВІА Гри" розповіла про нареченого.

До речі, Настя Каменських схвилювала соковитим фото в бікіні. Вона відправилася разом з Потапом та його групою MOZGI в сонячну Туреччину, де заплановані виступи артистів.

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