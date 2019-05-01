"Королева": зваблива учасниця "ВІА Гри" схвилювала мережу відвертими фото

Співачка поділилася ефектними кадрами з нової фотосесії
Чарівна блондинка з "ВІА Гри" Еріка Герцег останнім часом не дуже часто радувала шанувальників новими фото. Ймовірно, артистка вирішила виправитися і поділилася відразу декількома спокусливими і відвертими знімками з нової фотосесії. Кадри красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На фото Еріка приміряла кілька хвилюючих і пікантних образів - наприклад, чорне боді з піджаком, або ж облягаючу золотисту сукню з дуже високим розрізом.
Фото: Еріка Герцег (instagram.com/erikaherceg)
Все це доповнюється красивими зачісками та макіяжем, а також хвилюючими кров позами, які приймає Герцег.
Фото: Еріка Герцег (instagram.com/erikaherceg)
Шанувальники очікувано прийшли в повний захват і залишили безліч компліментів - співачку назвали королевою, богинею і мрією будь-якого чоловіка.
Фото: Еріка Герцег (instagram.com/erikaherceg)
Фото: група "ВІА Гра" (instagram.com/erikaherceg)
Нагадаємо, раніше Еріка Герцег з "ВІА Гри" розповіла про нареченого.
До речі, Настя Каменських схвилювала соковитим фото в бікіні. Вона відправилася разом з Потапом та його групою MOZGI в сонячну Туреччину, де заплановані виступи артистів.