Концерт Maluma в Киеве откроет своим выступлением непревзойденная NK | Настя Каменских

Настя Каменских (фото: пресс-служба)

Каменских выступил на одной сцене с Maluma

8 июля в Киеве состоится концерт одного из самых успешных исполнителей латиноамериканской музыки Maluma. Это первый визит колумбийского певца в Украину. Все должно быть безупречно: от звука и до артиста, который откроет концерт звезды мирового масштаба. Именно поэтому, исполнительницей, которая зажжет публику перед выступлением Maluma станет непревзойденная NK Настя Каменских.

Не удивительно, что именно NK откроет концерт всемирно-известного Maluma, ведь она первая украинская певица, которая стала популярная и в Латинской Америке: ее песня Peligroso два месяца находилась в самом популярном и авторитетном музыкальном чарте Billboard, возглавляла чарт как самая ротируемая песня на Music Choice. Артистка стала почетной гостьей от Украины на премиях Latin Grammy и Person of the Year, а также была приглашена в эфиры самых масштабных американских шоу, среди которых ¡Despierta América!, Acceso Total, Buenos Dias la Familia и многие другие.

Благодаря таким достижениям у NK и Maluma есть много общего. Колумбийский певец в 2018 году стал лауреатом Latin Grammy в номинации "Лучший современный поп-альбом", его песни неоднократно попадали в чарт Billboard, он записал совместные треки с Shakira, XXXTENTACION и Lil Pump, а сейчас сотрудничает с Madonna. Его хит El Perdedor имеет более миллиарда просмотров на YouTube.

"NK Настя Каменских покорила меня звучанием, поистине латиноамериканским темпераментом и той энергетикой, которая от нее исходит. Она настоящая cosmopolitan girl, ведь ее песни и имя сейчас на слуху в Латинской Америке. Уверен, благодаря тому, что именно NK открывает концерт в Киеве, он будете еще фееричнее", – делится впечатлениями Maluma.

"Быть на одной сцене со звездой такого масштаба – невероятная гордость и удовольствие! Я давно восхищаюсь творчеством Maluma, под его зажигательные ритмы невозможно устоять. Уверена, что концерт будет грандиозным, ведь между ним и публикой всегда устанавливается нереальная связь. И я со своей стороны подарю зрителям сумасшедшую энергию и драйв",– признается Настя.

NK активно популяризирует латиноамериканскую культуру в Украине, она также представляет родную страну за рубежом, подчеркивая насколько талантливы у нас артисты. Таким образом, NK подтверждает свой жизненный принцип быть Cosmopolitain Girl: она знает пять языков, родилась в Украине, выросла в Италии и объездила с гастролями весь мир и только продолжает идти вперед. На национальном уровне Каменских стала Певицей года по версии M1 Music Awards, номинантом и обладательницей многих премий, среди которых "Лучший хит года", "Лучший клип года", а также Newsmaker года и Best International Star (ТРК Украина). Настя открывает таланты в качестве тренера шоу Х-Фактор. Именно такая артистка должна открывать концерт одного из самых успешных артистов мира.

Напомним, ранее Настя Каменских показала свою насыщенную тренировку в зале (видео).

Также Каменских восхитила эффектным "зефирным" платьем, как невеста.