Конфетка: Настя Каменских в розовой майке похвасталась похудевшей фигурой

Певица покорила поклонников позитивными кадрами
Настя Каменских без устали заряжает поклонников своим позитивом и энергией, а также балует эффектными кадрами в ярких образах. Певица очень рада тому, что уже можно гулять и призналась, что ей не терпится поскорее встретиться с друзьями и где-нибудь посидеть. На карантине она не забывала о спорте и регулярно делала тренировки - иногда онлайн вместе с фанатами. Результат налицо - артистка легко сохранила свои заметно похудевшие формы.
Настя поделилась в Instagram веселыми и яркими фото, на которых позирует в черных кожаных брюках и облегающей розовой майке с глубоким вырезом на спине. Наряд эффектно подчеркнул тонкую талию и подтянутую фигуру певицы, над которой она много работает.
Каменских игриво смотрит через плечо на одном фото, а на другом и вовсе задрала часть своих роскошных кудрей над головой.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
"Девочки лишь хотят повеселить", - подписала артистка кадры на английском языке.
Фолловеры не стали скупиться на восхищенные отзывы любимой певице.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Настя Каменских восхитила пышным бюстом, позируя в откровенных образах.
Автор: Марина Настевич