Цукерочка: Настя Каменських в рожевій майці похвалилася схудлою фігурою

Настя Каменських невтомно заряджає шанувальників своїм позитивом та енергією, а також балує ефектними кадрами в яскравих образах. Співачка дуже рада тому, що вже можна гуляти і зізналася, що їй не терпиться скоріше зустрітися з друзями і десь посидіти. На карантині вона не забувала про спорт і регулярно робила тренування - іноді онлайн разом з фанатами. Результат очевидний - артистка легко зберегла свої помітно стрункі форми.

Настя поділилася в Instagram веселими та яскравими фото, на яких позує в чорних шкіряних штанах і обтислій рожевій майці з глибоким вирізом на спині. Наряд ефектно підкреслив тонку талію і підтягнуту фігуру співачки, над якою вона багато працює.

Каменських грайливо дивиться через плече на одному фото, а на іншому і зовсім задерла частину своїх розкішних кучерів над головою.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Дівчатка лише хочуть повеселити", - підписала артистка кадри англійською мовою.

Фолловери не стали скупитися на захоплені відгуки улюбленій співачці.

Клааас!!!! Дууууже Гарна й Грайлива!

@kamenskux яка ти красуня, розумниця

Красива і дуже позитивна, весела, заряджає хорошою енергією

Цукерочка

Красиве личко

Обожнюю

Шалено гарна!!!!

Красоточка

Ідеал жіночої краси

Дуже красива та позитивна

Як вона гарна, клас.....

Обидві фотки класні, але на другий не вдало з волоссям вийшло. А вираз обличчя, прикольне

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських захопила пишним бюстом, позуючи у відвертих образах.