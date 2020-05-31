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Цукерочка: Настя Каменських в рожевій майці похвалилася схудлою фігурою

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Співачка підкорила шанувальників позитивними кадрами

Настя Каменських невтомно заряджає шанувальників своїм позитивом та енергією, а також балує ефектними кадрами в яскравих образах. Співачка дуже рада тому, що вже можна гуляти і зізналася, що їй не терпиться скоріше зустрітися з друзями і десь посидіти. На карантині вона не забувала про спорт і регулярно робила тренування - іноді онлайн разом з фанатами. Результат очевидний - артистка легко зберегла свої помітно стрункі форми.

Настя поділилася в Instagram веселими та яскравими фото, на яких позує в чорних шкіряних штанах і обтислій рожевій майці з глибоким вирізом на спині. Наряд ефектно підкреслив тонку талію і підтягнуту фігуру співачки, над якою вона багато працює.

Каменських грайливо дивиться через плече на одному фото, а на іншому і зовсім задерла частину своїх розкішних кучерів над головою.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Дівчатка лише хочуть повеселити", - підписала артистка кадри англійською мовою.

Фолловери не стали скупитися на захоплені відгуки улюбленій співачці.

  • Клааас!!!! Дууууже Гарна й Грайлива!
  • @kamenskux яка ти красуня, розумниця
  • Красива і дуже позитивна, весела, заряджає хорошою енергією
  • Цукерочка
  • Красиве личко
  • Обожнюю
  • Шалено гарна!!!!
  • Красоточка
  • Ідеал жіночої краси
  • Дуже красива та позитивна
  • Як вона гарна, клас.....
  • Обидві фотки класні, але на другий не вдало з волоссям вийшло. А вираз обличчя, прикольне

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських захопила пишним бюстом, позуючи у відвертих образах.

Автор: Марина Настевіч

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