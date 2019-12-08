"Звичайно, так": Кароль і Балан зробили відверте зізнання про свій роман

Тіна Кароль та Дан Балан (Фото: instagram.com/tina_karol)

Зірки відповіли на хвилююче запитання своїх шанувальників

Популярна українська співачка Тіна Кароль і молдавський співак Dan Balan вперше зізналися, що між ними дійсно роман.

Свої відносини вони прокоментували під час інтерв'ю Каті Осадчій в її авторській програмі "Світське життя".

Коли ведуча запитала: "Між вами все ще залицяння або вже роман?", Кароль зам'ялася, а Dan Balan сміливо відповів: "Звичайно, так, роман! Роман написаний рукою генія".

Фото: Dan Balan, Тіна Кароль та Катя Осадча (Кадр із сюжету)

Зазначимо, що остаточним приводом для чуток про роман Кароль і Балана став їх нещодавній виступ на M1 Music Awards.

Під час музичної премії пара в один мікрофон зворушливо виконала композицію "Додому". Губи Тіни і Дана були буквально в міліметрі один від одного.

Дан Балан зізнався, що ця пікантна ідея була запропонована саме Тіною Кароль.

"Вона мені подзвонила в три ранку, я спав. Каже: "У мене така ідея – що якщо ми використаємо один мікрофон на двох?", а я кажу: "Тіна, спимо, вранці поговоримо". Прокидаюся, а в мене візуалізація!" – розповів співак.

Нагадаємо, що симпатія між Кароль і Баланом виникла ще під час зйомок "Голосу країни". Молдавський артист протягом усього сезону бентежив Тіну відвертими залицяннями і закидав її подарунками.