Чувствует энергию: Тина Кароль призналась, ревнует ли ее сын к Дану Балану

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль также прокомментировала схожесть сына с отцом

Тина Кароль неоднократно рассказывала в различных интервью, что в ее сердце все еще открытая рана - она любит своего мужа, которого забрала болезнь в 2013 года. В очередную годовщину их свадьбы, 15 июня, Кароль трогательно написала: “Спасибо моему учителю, наставнику, моей вселенной, моему АНГЕЛУ”. Звездная мама воспитывает от этого брака сына вениамина, которому в октябре исполнилось 11 лет. При этом поклонники исполнительницы подчеркивают - Веня (как нежно называет его мама) очень похож на своего отца. И с возрастом эта схожесть становиться все более заметной.

В интервью “КП в Украине” Тина Кароль откровенно рассказала, как относится и что чувствует от такой схожести ребенка и отца:

“Он похож на Женю. Что я чувствую? Любовь. И благодарность за то, что он идентичный, просто как под копирку. Вы же видите его в одежде, а я знаю, как он выглядит по-домашнему. И руки, и походка – это Евгений Огир”, - комментирует Тина.

Тина также рассказала, как сын реагирует на внимание мужчин к его маме, не ревнует ли.

“Он это не анализирует. Конечно, он чувствует энергию. Но прецедентов смущать его не было. Я слежу, чтобы он во всем мной гордился”.

А вот на вопрос, ревнует ли мальчик маму к Дану Балану, Тина ответила:

“Эта история прошла мимо него. Но он слышал о нем, он видел его в "Голосі країни", но они не знакомы. Он не чувствует в нем конкурента”.

Тина Кароль с сыном Вениамином (фото: 1+1)

Как обычно, Тина не спешит откровенничать на личные темы. И все же рассказала, может ли сама сделать первый шаг и написать понравившемуся мужчине.

“Мне очень понравился спектакль Оксимирона, я ему написала в Инстаграм, он ответил. Мне очень нравится MARUV, я ей написала в Инстаграм, и мы иногда переписываемся. Режиссера клипа на песню "Иди на жизнь" я тоже нашла в Инстаграм. Что касается режиссеров клипа "Вабити"… Мне понравились ребята, их контент, как они снимают свои смешные видео-работы, я написала им, и теперь мы работаем вместе. Я заключила один интересней контракт тоже через Инстаграм. Я не стесняюсь писать в директ различным людям. А недавно я порекомендовала автора моих некоторых песен, которые выйдут в будущем альбоме, в один продюсерский центр, и скоро он станет звездой. Он настолько мне симпатичен и так красиво поет, что я не сдержалась. И так всегда - я вечно кому-то помогаю, запускаю, пишу, приглашаю”, - говорит Тина.

Напомним, ранее Тина Кароль объяснила, почему ее сыну лучше учиться вдалеке от мамы.