Кольцо-талисман и чистые руки: участники Голос країни-10 рассказали, как готовятся к выходу на сцену

Уже в это воскресенье, 15 марта, на канале «1+1» выйдет заключительный эпизод этапа «Бои» юбилейного сезона «Голосу країни». В прямом эфире «Сніданку з 1+1» участники представили песню, которую уже в это воскресенье исполнят на главной вокальной сцене страны, и рассказали ведущим утреннего шоу о собственных победах и маленьких секретах перед выходом на сцену. Сергей Асафатов и Тоня Сова еще на этапе слепых прослушиваний поразили зрителей не только сильными голосами, но и своими драматическими историями жизни. Неудивительно, что звездный тренер MONATIK поставил их в пару на этапе вокальных боев, и выбрал для исполнения лирический хит, который еще ни разу не звучал на сцене «Голосу країни». По правилам проекта, тренер должен оставить в команде только один из вокалистов. В студии шоу «Сніданку» участники исполнили песню, которую уже в это воскресенье споют на сцене юбилейного сезона «Голосу країни».

Во время интервью участники рассказали, с какой целью и почему решили прийти на проект, и каких личных ритуалов придерживаются перед выходом на сцену. Сергей Асафатов - 33-летний мультиинструменталист из Винницы. Он пишет песни и играет на 10 музыкальных инструментах, в родном городе имеет собственную группу и несколько сольных концертов. На вопрос ведущих, зачем успешному музыканту участвовать в вокальном шоу, Сергей скромно ответил: «У меня есть своя группа, но, думаю, меня еще рано называть успешным певцом. Да, я пишу музыку и песни, но мне кажется, что «Голос країни» - новый этап в моей жизни, и только недавно ко мне пришло осознание того, насколько важно то, что сейчас со мной происходит - это совершенно невероятно. Надеюсь, что это мой шанс быть услышанным на всю страну», - признался участник.

Его конкурентка - 21-летняя Тоня Сова из Львова. Девушка, которой удалось выжить после попытки суицида из-за неудачных отношений. На проект пришла, чтобы начать жизнь с чистого листа, и стать примером для тех, кто тоже стал жертвой анорексии и чувствовал пренебрежение со стороны мужчин: «После эфира мне написали очень много девушек и женщин, которые разошлись со своими мужчинами через унижения и оскорбления от них. Я не могу никому ничего советовать, потому что у каждого своя история. Только скажу, что надо прислушиваться к себе: не менять себя, а просто совершенствовать то, что у вас уже есть», - сказала Тоня.

Прямой эфир утреннего шоу попал на пятницу 13-го, поэтому ведущие поинтересовались верят ли участники в приметы. Сергей и Тоня признались, что не слишком суеверны, однако несколько секретов имеют: «Я обычно перед выходом на сцену всегда мою руки», - сказал Сергей. «Я тоже не суеверна, но выхожу на сцену всегда с кольцом, на котором написана моя собственная песня в нотах. Никогда его не забываю - это мой талисман», - призналась Тоня.

Поможет ли кольцо-талисман победить в вокальном поединке с соперником и пройти в следующий этап шоу, узнаем уже в воскресенье.

Макс Перепелица и Егор Шагаков

В это воскресенье на телеканале «1+1» выйдет последний эпизод вокальных боев, за результатами которых в командах тренеров останутся по 8 вокалистов. На сцене «Голосу краъни-10» в вокальном поединке сойдутся поющий айтишник Макс Перепелица и представитель молодого поколения RnB музыки Егор Шагаков из команды ПТП и NK. Ребята будут петь известный хит The Weeknd "Call out my name".

Василий Процюк и Ольга Мельник

Участники из команды Тины Кароль - офицер ВСУ Василий Процюк и девушка с мощным голосом, которая пришла на проект второй раз, Ольга Мельник – будут поражать зрителей эмоциональным и откровенным исполнением песни Скрябина - «Спи собі сама».

Виталий Окс и Ксения Буга

Также в дуэте споют 16-летний Виталий Окс, который пережил буллинг от сверстников из-за внешности и 25-летняя Ксения Буга, которая ранее играла в переходах. На сцене они исполнят песню группы Hurts «Wonderful life», а вот кто из них пройдет дальше, зрители узнают уже в воскресенье.

Смотрите вокальное шоу "Голос країни-10" каждое воскресенье в 21:00 на канале "1 + 1".