Каблучка-талісман та чисті руки: учасники Голос країни-10 розказали, як готуються до виходу на сцену

у неділю, 15 березня, на каналі «1+1» вийде заключний епізод етапу «Бої» ювілейного сезону «Голосу країни». У прямому ефірі «Сніданку з 1+1» учасники презентували пісню, яку вже цієї неділі виконають на головній вокальній сцені країни, та розказали ведучим ранкового шоу про власні перемоги та маленькі секрети перед виходом на сцену. Сергій Асафатов та Тоня Сова ще на етапі сліпих прослуховувань вразили глядачів не лише сильними голосами, а й своїми драматичними історіями життя. Тож не дивно, що зірковий тренер MONATIK поставив сам їх у пару на етапі вокальних боїв та обрав для виконання ліричний хіт, який ще жодного разу не звучав на сцені «Голосу каїни». За правилами проекту, тренер має залишити у команді лише одного з вокалістів. У студії шоу «Сніданку» учасники виконали пісню, яку вже цієї неділі заспівають на сцені ювілейного сезону «Голосу країни».

Під час інтерв’ю учасники розказали, з якою метою і чому вирішили прийти на проект та яких особистих ритуалів дотримуються перед виходом на сцену. Сергій Асафатов – 33-річний мультиінструменталіст з Вінниці. Він пише пісні та грає на 10 музичних інструментах, у рідному місті має власний гурт та кілька сольних концертів. На запитання ведучих, навіщо успішному музиканту брати участь у вокальному шоу, Сергій сором’язливо відповів: «У мене є свій гурт, але, думаю, мене ще рано називати успішним співаком. Так, я пишу музику і пісні, але мені здається, що «Голос країни» - новий етап у моєму житті і лише нещодавно до мене прийшло усвідомлення того, наскільки важливо те, що зараз зі мною відбувається – це абсолютно неймовірно. Маю надію, що це мій шанс бути почутим на всю країну», - зізнався учасник.

Його конкурентка – 21-річна Тоня Сова зі Львова. Дівчина, якій вдалося вижити після спроби суїциду через невдалі стосунки. На проект прийшла, аби розпочати життя з чистого аркуша та стати прикладом для тих, хто теж став жертвою анорексії та відчував зневагу з боку чоловіків: «Після ефіру мені написали дуже багато дівчат та жінок, які розійшлися зі своїми чоловіками через приниження та образи від них. Я не можу нікому нічого радити, бо у кожного своя історія. Лише скажу, що треба прислуховуватися до себе: не змінювати себе, а просто вдосконалювати те, що у вас вже є», - сказала Тоня.

Прямий ефір ранкового шоу припав на п’ятницю 13-го, тож ведучі поцікавились чи вірять учасники у прикмети. Сергій та Тоня зізналися, що не надто забобонні, проте кілька секретів мають: «Я зазвичай перед тим, як виходжу на сцену мию руки» - сказав Сергій. «Я також не забобонна, але виходжу на сцену завжди з каблучкою на якій написана моя власна пісня в нотах, ніколи її не забуваю – це мій талісман», - зізналася Тоня.

Чи допоможе каблучка-талісман перемогти у вокальному двобої з суперником та пройти до наступного етапу шоу, дізнаємось вже у неділю.

Макс Перепелиця і Єгор Шагаков

Цієї неділі на телеканалі «1+1» вийде останній епізод вокальних боїв, за результатами яких у командах тренерів залишаться по 8 вокалістів. На сцені «Голосу країни-10» у вокальному двобої зійдуться співочий айтішник Макс Перепелиця та представник молодого покоління RnB-музики Єгор Шагаков з команди ПТП та NK. Хлопці співатимуть відомий хіт The Weeknd “Call out my name”.

Василь Процюк та Ольга Мельник

Учасники з команди Тіни Кароль – офіцер ЗСУ Василь Процюк та дівчина з потужним голосом, яка прийшла на проект вдруге, Ольга Мельник – вражатимуть глядачів емоційним та відвертим виконанням пісні Скрябіна – «Спи собі сама».

Віталій Окс і Ксенія Бугу

Також у дуеті заспівають 16-річний Віталій Окс, який пережив буллінг від однолітків через зовнішність та 25-річна Ксенія Буга, яка раніше грала у переходах. На сцені вони виконають пісню гурту Hurts «Wonderful life», а от хто з них пройде далі, глядачі дізнаються вже у неділю.

