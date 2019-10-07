На кого похож? Наталья Водянова впервые показала лицо сына от Антуана Арно

Наталья Водянова – модель, филантроп, бизнесвумен. Но, пожалуй, главная ее ипостась – мама. Она обожает всех пятерых детей: 17-летнего Лукаса, 13-летняя Нева, 12-летнего Виктора, а также 5-летнего Максима и 3-летнего Романа. Все они регулярно появляются на странице модели в Instagram. Но если старших детей модели – от британского лорда Джастина Портмана – поклонники давно знают в лицо, то младших, от французского бизнесмена Антуана Арно, она никогда не показывала.

Сын Водяновой Максим (фото: instagram.com/natasupernova)

На фото с мальчиками Наталья всегда прикрывает им лица стикерами-сердечками. Возможно, на такой конфиденциальности настаивает муж Водяновой. Может, сама модель не хочет лишних разговоров и обсуждений. Как бы там ни было, на последней фотографии в своем аккаунте она решила немного нарушить эту традицию.

Модель старается не показывать лица младших детей (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья опубликовала фото, на котором показала одного из младших сыновей – Максима. Малыш позирует на фоне месяца, улыбаясь и глядя в камеру. "Маленький принц", – добавила она романтичную подпись. И хотя из-за освещения лицо ребенка не очень хорошо видно, все же можно вполне различить черты. Фолловеры Натальи тут же принялись обсуждать фото и восхищаться им. Большинство сошлись во мнении, что он – точная копия знаменитой модели.

"Мамино лицо проглядывает свозь тень", "На вас похож, это четвертый ваш сын?", – пишут поклонники звезды.

Наталья Водянова и Антуан Арно (фото: instagram.com/antoinearnault)

Сам Антуан редко публикует что-то в своем аккаунте в Instagram, и в основном его посты носят рабочий характер. Кроме того, на его странице можно найти романтичные кадры с любимой, а вот детей он старается не показывать.

Интересно, что младший сын Водяновой – Роман – родился в один день с Антуаном. Так что 4 июня в знаменитом семействе отмечается двойной праздник.