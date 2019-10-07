На кого схожий? Наталя Водянова вперше показала обличчя сина від Антуана Арно

Наталя Водянова – модель, філантроп, бізнесвумен. Але, мабуть, головна її іпостась – мама. Вона обожнює всіх п'ятьох дітей: 17-річного Лукаса, 13-річна у Неву, 12-річного Віктора, а також 5-річного Максима та 3-річного Романа. Всі вони регулярно з'являються на сторінці моделі в Instagram. Але якщо старших дітей моделі – від британського лорда Джастіна Портмана – шанувальники давно знають в обличчя, молодших, від французького бізнесмена Антуана Арно, вона ніколи не показувала.

Син Водянової Максим (фото: instagram.com/natasupernova)

На фото з хлопчиками Наталя завжди прикриває ним лиця стікерами-сердечками. Можливо, на такий конфіденційності наполягає чоловік Водянової. Може, сама модель не хоче зайвих розмов і обговорень. Як би там не було, на останній фотографії у своєму акаунті вона вирішила трохи порушити цю традицію.

Модель намагається не показувати обличчя молодших дітей (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія опублікувала фото, на якому показала одного з молодших синів – Максима. Малюк позує на тлі місяця, посміхаючись і дивлячись у камеру. "Маленький принц", – додала вона романтичний підпис. І хоча через освітлення обличчя дитини не дуже добре видно, все ж можна розрізнити риси. Фолловери Наталії тут же почали обговорювати фото і захоплюватися ним. Більшість зійшлися на думці, що він – точна копія знаменитої моделі.

"Мамине обличчя проглядає крізь тінь", "На вас схожий, це четвертий ваш син?", – пишуть шанувальники зірки.

Наталія Водянова і Антуан Арно (фото: instagram.com/antoinearnault)

Сам Антуан рідко публікує у своєму акаунті в Instagram, і в основному його пости носять робочий характер. Крім того, на його сторінці можна знайти романтичні кадри з коханою, а от дітей він намагається не показувати.

Цікаво, що молодший син Водянової – Роман – народився в один день з Антуаном. Так що 4 червня у знаменитій родині відзначається подвійне свято.