Принцесса эльфов: Наталя Водянова удивила сказочным образом на благотворительном балу в Лондоне

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель устроила очередной бал своего благотворительного фонда

Наталья Водянова, которая ежегодно устраивает благотворительные балы своего фонда "Обнаженные сердца", в этом году удивила необычной тематикой. Всем гостям предложили облачиться в наряды эльфов и фей. Хозяйка вечера оделась соответствующе. "Я готова для вас, мои феи и эльфы. Давайте сделаем немного магии для очень хорошего", – написала Водянова под фото в своем микроблоге, где предстала в сказочном наряде.

Наталья на балу (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья выбрала роскошное красное платье от Giambattista Valli с множеством пышных оборок на длинном шлейфе. Дополнили наряд бежевого оттенка босоножки и украшения от ювелирной марки Chopard: массивное колье, кольцо и крупные серьги с голубыми камнями, идеально сочетающиеся с глазами супермодели. Изюминка образа – эльфийские уши, которые и придавали необходимую волшебную нотку. Макияж ей сделали с нежными "дымчатыми" глазами и бледно-розовыми губами. Ни дать ни взять принцесса эльфов!

Супермодель готовится к торжеству (фото: instagram.com/natasupernova)

Поклонники просто засыпали звезду восторгами, особенно отметив ее необычной красоты глаза и молодость. За несколько часов супермодель и филантроп своими постами собрала более 50 000 лайков и тысячи комментариев.

К слову, с помощью платья Наталья также внесла свой вклад в дело. "Наталья Водянова @natasupernova была одета в платье Giambattista Valli Haute Couture 16 по случаю сегодняшнего сбора средств @nakedheartfoundation Fabulous Fund Fair в Лондоне. Платье было продано на аукционе в поддержку программ Фонда "Обнаженные сердца" по созданию сети бесплатных служб поддержки для семей с детьми с особыми потребностями и созданию инклюзивных игровых площадок для детей всех способностей", – сообщили на странице бренда.

Наталья в Лондоне (фото: instagram.com/giambattistavalliparis)

Напомним, фонд "Обнаженные сердца" занимается сборов средств для детей с особенными потребностями и регулярно устраивает акции. Также Наталья и ее команда разрабатывают приложения и другие проекты с той же целью.