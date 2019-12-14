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"Когда все рушится": Остапчук с бывшей женой устроили публичные разборки в сети

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.12.2019 - 13:27
"Когда все рушится": Остапчук с бывшей женой устроили публичные разборки в сети
Владимир Остапчук и Елена Войченко (Фото: instagram.com/olenavoychenko)

Елена Войченко эмоционально отреагировала на пост экс-супруга

Бывшая супруга популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука Елена Войченко, после того, как в октябре этого года развелась с мужем, твердит в интервью СМИ, что счастлива.

Однако ее не оставил равнодушной филосовский пост Остапчука в Instagram, где он задумался о своем окружении и правильности принятых решений.

"Иногда ты должен побежать, чтобы увидеть, кто побежит за тобой. Иногда ты должен говорить мягче, чтобы увидеть, кто на самом деле прислушивается к тебе. Иногда ты должен сделать шаг назад, чтобы увидеть, кто ещё стоит на твоей стороне. Иногда ты должен делать неправильные решения, чтобы посмотреть, кто с тобой, когда всё рушится..." - написал в сети он.

&quot;Когда все рушится&quot;: Остапчук с бывшей женой устроили публичные разборки в сети

Владимир Остапчук (Фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

В свою очередь Войченко ответила:

"Иногда ты бежишь за кем-то, каждый раз, когда он бежит. Иногда ты прислушиваешься, каждый раз, когда он молчит. Иногда ты стоишь на стороне предателя каждый раз, когда он снова и снова предает, иногда ты прощаешь неправильные решения и раз за разом отстраиваешь то, что разрушил. Иногда ты стоишь на его стороне настолько долго, что становишься не просто пустым местом, а преградой... Иногда он не видит ничего кроме "Я".

&quot;Когда все рушится&quot;: Остапчук с бывшей женой устроили публичные разборки в сетиСкриншот: instagram.com/vova_ostapchuk

Однако позже данный комментарий был удален.

Напомним, ранее Остапчука застукали за поцелуями с участницей Танцев со звездами.

Отметим, что участник Танцев со звездами 2019 Владимир Остапчук недавно подал на развод с супругой Еленой Войченко после 15 лет отношений (из них 12 - в официальном браке). Позже появилось и подтверждение расставания со стороны телеведущего.

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Новости Украины Владимир Остапчук
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