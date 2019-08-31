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"Клеопатра": обнаженная Екатерина Кухар позировала в золотой ванне

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.08.2019 - 09:53
"Клеопатра": обнаженная Екатерина Кухар позировала в золотой ванне
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина взбудоражила сеть пикантным кадром

Одна из тройки звездных судей яркого шоу Танцы со звездами 2019 Екатерина Кухар, которая ранее рассказала, чего ждет от нового сезона проекта, поразила поклонников весьма откровенным фото. На своей странице в Instagram известная своей строгостью к участникам прима-балерина опубликовала пикантный кадр, который смело можно назвать "фривольностью".

На фото обнаженная Екатерина позирует, сидя в ванне, наполненной золотой краской. Впрочем, на фото видно только голову, плечи и руки танцовщицы, кожа которой уже покрыта золотом. В руке она держит бокал шампанского и пронзительно смотрит на камеру.

"К слову, о золотой ванной.....
"Почему женщины так любят горячую воду?
— Потому, что они посланники ада и часто скучают по дому..."
Уже в воскресенье состоится второй эфир шоу "Танцы со звездами". Жду с нетерпением и готова испытать новые эмоции и получить порцию вдохновения! А вы готовы?" - прокомментировала горячий снимок Кухар.

&quot;Клеопатра&quot;: обнаженная Екатерина Кухар позировала в золотой ванне

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Конечно же, подписчики поспешили оставить свои отзывы, восхищаясь Екатериной и называя ее Клеопатрой и "золотой женщиной". Многие также отметили, что тоже очень ждут нового выпуска шоу, а особенно колких комментариев балерины.

  • С нетерпением жду, особенно Ваших коментариев, они бывают колькими но такими уместными
  • Готовы услышать Вашу непревзойденную речь!
  • золотая женщина!
  • Очень красивая!!!
  • Ого!!! Вот это круто
  • Просто клеопатра
  • Ждём с нетерпением!!
  • Екатерина вы звездочка проекта. Неповторимая и незабываемая
  • Золотые моменты!

&quot;Клеопатра&quot;: обнаженная Екатерина Кухар позировала в золотой ванне

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, Екатерина Кухар в кружевном купальнике и шелковом халате зарядила пользователей сети осенней мотивацией. Балерина перечислила главные преимущества осени.

Также Екатерина Кухар соблазнила снимком в купальнике во время отдыха Малибу.

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Новости Украины Екатерина КухарТанцы со звездами
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