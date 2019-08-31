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"Клеопатра": оголена Катерина Кухар позувала в золотій ванні

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.08.2019 - 09:53
"Клеопатра": оголена Катерина Кухар позувала в золотій ванні
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина розбурхала мережу пікантним кадром

Одна з трійки зіркових суддів яскравого шоу Танці з зірками 2019 Катерина Кухар, яка раніше розповіла, чого чекає від нового сезону проекту, вразила шанувальників досить відвертим фото. На своїй сторінці в Instagram відома своєю строгістю до учасників прима-балерина опублікувала пікантний кадр, який сміливо можна назвати "фривольністю".

На фото оголена Катерина позує, сидячи у ванні, наповненій золотою фарбою. Втім, на фото видно тільки голову, плечі і руки танцівниці, шкіра якої вже покрита золотом. В руці вона тримає келих шампанського і пронизливо дивиться на камеру.

"До речі, про золоту ванну.....
"Чому жінки так люблять гарячу воду?
— Тому, що вони посланці пекла і часто нудьгують по дому..."
Вже в неділю відбудеться другий ефір шоу "Танці з зірками". Чекаю з нетерпінням і готова випробувати нові емоції і отримати порцію натхнення! А ви готові?" - прокоментувала гарячий знімок Кухар.

&quot;Клеопатра&quot;: оголена Катерина Кухар позувала в золотій ванні

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Звичайно ж, підписники поспішили залишити свої відгуки, захоплюючись Катериною і називаючи її Клеопатрою і "золотою жінкою". Багато також зазначили, що теж дуже чекають нового випуску шоу, а особливо уїдливих коментарів балерини.

  • З нетерпінням чекаю, особливо Ваших коментарів, вони бувають колькими але такими доречними
  • Готові почути Вашу неперевершену мова!
  • золота жінка!
  • Дуже красива!!!
  • Ого!!! Ось це круто
  • Просто клеопатра
  • Чекаємо з нетерпінням!!
  • Катерина ви зірочка проекту. Неповторна і незабутня
  • Золоті моменти!

&quot;Клеопатра&quot;: оголена Катерина Кухар позувала в золотій ванні

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, Катерина Кухар в мереживному купальнику і шовковому халаті зарядила користувачів мережі осінньою мотивацією. Балерина перерахувала головні переваги осені.

Також Катерина Кухар спокусила знімком в купальнику під час відпочинку Малібу.

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