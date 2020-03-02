Такие классные! Маша Ефросинина очаровала ярким фото с прогулки с сыном по лесу

Маша Ефросинина много общается с поклонниками в сети, однако семейными кадрами радует не так уж часто. Иногда телеведущая делится милыми фото с мужем Тимуром Хромаевым или сыночком Александром, а вот 16-летняя дочь Нана категорически отказывается появляться в кадре - впрочем, она сделала исключение в своей день рождения. В тот день звездная мама все же поснимала девочку и поклонники смогли увидеть, что она выросла настоящей красавицей.

А вот пятилетний Саша всегда с удовольствием позирует на фото и видео для мамы. Маша очаровала сеть новым ярким кадром с мальчиком - они с малышом отправились на прогулку в лес. По словам звезды, таким образом она по совету врачей укрепляет здоровье ребенка.

Ефросинина позирует на фото в черных брюках и ярко-синей дутой куртке, а также солнцезащитных очках. Она нежно обнимает за плечи Сашу, который пошел на прогулку в зеленых штанишках, черной куртке и шапке. В руках малыш держит палку.

Фото: Маша Ефросинина с сыном (instagram.com/mashaefrosinina)

"Мы с Тамарой ходим парой! Санитары мы с Тамарой! Выполняем Советы @doctor_komarovskiy и много гуляем", - прокомментировала снимок ведущая.

Подписчики оставили этой милой парочке много теплых отзывов, а также восхитились ярким луком Маши.

Что нашли в лесу? Грибы есть?

Красивая пара

Класнючі

Как Вам идёт этот цвет!

Весняне фото!)

Невероятно красивая Мария

Классная парочка! Семен и Одарочка

Весна как не как

Отлично выглядят мать и сын!Так держать!

Саша огонь а я, Маша, удивляюсь как вы все успеваете

Красивые такие

как круто!

куртка огонь

Які класнючі

Куртка бомбическая

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина эмоционально высказалась о любовных переживаниях.