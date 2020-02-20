Реальный пипец: Маша Ефросинина эмоционально высказалась о любовных переживаниях

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая показала типичное поведение влюблюенных девушек

Маша Ефросинина обладает прекрасным чувством юмора. Ее ироничные ролики любят поклонники, ведь ведущая умеет быть в кадре совершенно разной. Так, звезда записала новое забавное видео, на котором эмоционально продемонстрировала все муки и терзания девушки, ожидающей звонка от объекта воздыхания.

В ролике ведущая курьезно реагирует на звонок от любимого. Она терзается сомнениями – отвечать или нет? И находит аргумент: пускай понервничает и подумает.

"Почему все всегда обсуждают, как сложно познакомиться с парнем или пойти с ним на первое свидание, чтобы не облажаться!?! Я, например, считаю, что вот, где реальный долбанный пипец- так это период после первого свидания или (о,Боже!) первого секса. Позвонит/не позвонит - фиг его знает! Если позвонит, как реагировать!? Типа, как ни в чем не бывало, или уже представляя лица наших общих детей? Надо ж ещё не спалиться, что за эти три дня, пока не звонил, ты сгрызла все ногти по локти и мысленно послала его ко всем чертям, на всякий случай..." - оставила подпись под забавным роликом Маша.

Многие подписчиц теледивы узнали в ее героине себя и признались, что ведут себя точно так же на первой стадии знакомства.

Вооо, точно! Зазвичай проблеми починаються після першого побачення!

Маша, вы великолепны

Ох, молодость...влюбленности, переживания, мурашки по коже...что-то вспоминаю, да

Как же знакомо

Да, знакомо

Ооо, ну до болю знайома ситуація

Скриншот комментариев

Напомним, что Маша Ефросинина недавно отпраздновала день рождения дочери Наны – девочки исполнилось 16 лет, и по такому поводу ее знаменитая мама поделилась редким фото именинницы.