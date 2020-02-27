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Маша Ефросинина поразила стройными ножками и изящной фигурой в эффектном наряде

Lite » Мода 27.02.2020 - 14:56
Маша Ефросинина поразила стройными ножками и изящной фигурой в эффектном наряде
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ефросинина показала идеальный образ для офиса или деловой встречи

Маша Ефросинина не перестает восхищать подписчиков своей активностью и буквально идеальным чувством стиля. При этом в последнее время украинская телеведущая зачастую отдает предпочтение брючным комбинациям. Не стал исключением и новый выход украинской бизнес-леди и активистки. Так, 27 февраля в стенах столичного “Дворца спорта” проходит DreamBIG Forum — Форум больших мечтателей. Где собрались спикеры из разных областей бизнеса. Ведущей мероприятия выступает харизматичная Ефросинина. Которая уже успела показать свой новый роскошный образ.

Перед гостями форума телеведущая предстала в восхитительной брючной комбинации белого цвета. И вновь подчеркиваем, вещи чистого белого цвета — must have весны-лета 2020. Ну а брючный комплект всегда актуален.

Маша Ефросинина поразила стройными ножками и изящной фигурой в эффектном наряде

Эффектная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Узкие брючки со стрелками выгодно удлиняют и подчеркивают стройность ножек ведущей. Отдельного внимания заслуживает нарядный жакет со стоячим воротничком и пышной баской. К вещам с баской следует присмотреться обладательницам пышных форм. Ведь известно, что такой декоративный элемент визуально делает бедра и талию уже.

Эффектный деловой образ Ефросинина дополнила лаковыми черными босоножками на устойчивом золотом каблуке. Волосы ведущая собрала в тугой хвост. Макияж сделан с акцентом на выразительные глаза. Из украшений — любимый комплект золотых подвесок.

“Dream Big”, — лаконично подписала свой новый пост Маша. А также уточнила, что костюм — от украинского бренда label one.

Кстати, буквально за пару дней до этого Ефросинина показала пример другого не менее стильного и удачного брючного аутфита.

24 февраля прошел лекторий благотворительного фонда Маши Ефросининой “Charity Weekend”.

Маша Ефросинина поразила стройными ножками и изящной фигурой в эффектном наряде

Маша Ефросинина поразила стройными ножками и изящной фигурой в эффектном наряде

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

“Первый самый масштабный#CharityWeekend #Лекторий - около 1000 человек в зале. Отличный сбор, как для такого формата... И все, кто был вчера, не дадут соврать - вся аудитория вышла с лекции с квадратными мозгами. Перепрошитими и озадаченными. Наша родительская жизнь уже не будет прежней”, — подписала один из постов Маша.

Как обычно, отдельного внимания заслуживает образ активистки.

Для мероприятия Ефросинина выбрала брючный костюм нежного голубого оттенка от украинского бренда the COAT by Katya Silchenko. Образ Маша вновь дополнила черными босоножками на тонкой шпильке, а также золотыми украшениями. А вот волосы распустила, завив их в легкие локоны. И еще один идеальный образ для офиса готов!

Напомним, ранее Маша Ефросинина эмоционально высказалась о любовных переживаниях.

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