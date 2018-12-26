Кайли Миноуг очаровала сеть в образе прекрасной эльфийки

Фото: Кайли Миноуг (instagram.com/kylieminogue)

Кайли - 50 лет, но она все также романтична, как юная девушка

Популярная австралийская и британская певица Кайли Миноуг на своей странице Instagram поделилась снимком со своим бойфрендом Полом Соломонсом в домашней обстановке.

Фото: Кайли Миноуг с бойфрендом Полом Соломонсом (instagram.com/kylieminogue)

Рождественское фото с любимым у Кайли получилось очень пикантным. На снимке влюбленные стоят в обнимку соприкасаясь лбами, как перед поцелуем. Певица позирует в образе эльфа: зеленом мини-платье с пушистой белой отделкой, колпаке и красных гольфах. Бойфренд Кайли — Пол, не стал наряжаться в костюм, а всего лишь надел забавную кепку с помпоном.

На снимке певица выглядит счастливой, она нежно обнимает любимого и улыбается ему очаровательной улыбкой.

Скриншот: Комментарии к публикации Кайли Миноуг (instagram.com/kylieminogue)

"Все, что я хочу на Рождество - это ...", - подписала снимок Миноуг, и поставила в конце фразы красное сердечко.

Поклонники Кайли Миноуг поздравили певицу с Рождеством и вместе с наилучшими пожеланиями в комментариях предположили, что она, наконец, нашла свою настоящую любовь.

Скриншот: Комментарии к публикации Кайли Миноуг (instagram.com/kylieminogue)

"Показалось, что это эльф", "Надеюсь, у тебя был замечательно прошло Рождество, Кайли", "Любовь", "Этим молодым ребятам так повезло", "Этот парень, я думаю, примерно того же возраста, что и она", - написали поклонники под фото.

Отметим, что недано Кайли Миноуг вышла в свет в наряде от украинского дизайнера. Так, на свое шоу в Дублине 50-летняя артистка надела черный топ бренда Anna October.

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